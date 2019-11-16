Экономика

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Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
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с чего всё началось

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
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Россияне стали реже отдавать долги досрочно

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Ведомости16 ноября в 12:02

Россияне стали реже погашать кредиты досрочно

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Мойка7816 ноября в 07:31

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

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Жители России стали реже гасить кредиты досрочно

Говорит Москва16 ноября в 05:54
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Происшествия

В Москве загорелся склад с газовым оборудованием

Вести.Ru 02:12
Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
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В Керчи начали буксировку украинских кораблей

Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
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Здоровье

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Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
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Экономика

ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу

Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
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Документ разработан «Союзом операторов мобильной связи LTE» (объединяет «Вымпелком», «Ростелеком», «Мегафон» и МТС) в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
CNews 02:11
Общество

Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе

В Санкт-Петербург на следующей неделе придет похолодание. Синоптики обещают, что в городе установится минусовая температура.
КП - Санкт-Петербург вчера в 09:13
Экономика

Эмиратский фонд купит КБ «Вертолетов России»

Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро «Вертолетов России» — ООО «ВР-Технологии».
BFM.ru 03:19
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Allboxing.ru вчера в 02:54
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле

РЕН ТВ 16 ноября в 19:06
Происшествия

При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
РБК 02:10
Политика

Украина раскрыла подробности альтернативы минским соглашениям

Альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
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Футбол

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В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
RT на русском вчера в 11:28
Политика

МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit

Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
РБК 03:10
Технологии

Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда вчера в 16:27
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Кино

Российский прокат возглавил фильм «Ford против Ferrari» в эти выходные

iReactor вчера в 19:24
Армия и оружие

Россия получила первые заявки на экспортный Су-34

Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Известия 01:44
Происшествия

В Иркутске разоблачили финансовую пирамиду «Ромашка»

Местная жительница в Иркутске создала закрытое сообщество в соцсети, впоследствии выросшее в финансовую пирамиду, которая объявила о приостановлении выплат.
РЕН ТВ 01:26
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Газета.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие

В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество

Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад

В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
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Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Фигурное катание

Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, обойдя Медведеву

Победительницей в женском одиночном катании стала 15-летняя Александра Трусова, набравшая в сумме двух программ 234,47 балла.
ИнфоСМИ 16 ноября в 14:14
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