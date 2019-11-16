Экономика
РБКРоссияне стали реже гасить кредиты досрочно
Почему россияне перестали закрывать кредиты досрочно Способность заемщиков гасить долг досрочно снизилась из-за роста финансовой нагрузки, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова.
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с чего всё началось
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).РБК16 ноября в 05:01
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Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска
Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Здоровье
В Туле обсудили проблемы медицины в селах
Проблемы медицины в селах Тульской области обсудил губернатор Алексей Дюмин с представителями системы здравоохранения в пятницу, 15 ноября.
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Технологии
Российским властям предложили способ запустить 4G и 5G в глубинке
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Общество
Жителей Петербурга ждет похолодание на следующей неделе
В Санкт-Петербург на следующей неделе придет похолодание. Синоптики обещают, что в городе установится минусовая температура.
Экономика
Эмиратский фонд купит КБ «Вертолетов России»
Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро «Вертолетов России» — ООО «ВР-Технологии».
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Армия и оружие
Истребители F-35 отработали уход от российских С-400 в Израиле
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще шестеро пострадали при стрельбе в американском городе Фресно (штат Калифорния).
Политика
Украина раскрыла подробности альтернативы минским соглашениям
Альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Политика
МИД предупредил бизнес об ужесточении санкций после Brexit
Российским компаниям следует готовиться к тому, что Великобритания может ужесточить санкции после завершения процедуры Brexit.
Технологии
Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников
Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Кино
Российский прокат возглавил фильм «Ford против Ferrari» в эти выходные
Армия и оружие
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Происшествия
В Иркутске разоблачили финансовую пирамиду «Ромашка»
Местная жительница в Иркутске создала закрытое сообщество в соцсети, впоследствии выросшее в финансовую пирамиду, которая объявила о приостановлении выплат.
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
На проезжей части дороги произошел конфликт между 68-летним водителем и 43-летним пешеходом - тот якобы переходил дорогу в неположенном месте.
Армия и оружие
В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО
Отмечается, что заключительном этапом преодоления российских ПВО является разработка способов из некинетического подавления 55-м подразделением разведки.
Общество
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Общество
Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд
Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Фигурное катание
Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, обойдя Медведеву
Победительницей в женском одиночном катании стала 15-летняя Александра Трусова, набравшая в сумме двух программ 234,47 балла.