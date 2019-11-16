Экономика

РБКРБКРоссияне стали реже гасить кредиты досрочно

По итогам десяти месяцев этого года уровень досрочных погашений составил 22,7%, что на 1,7 п.п. меньше, чем за весь прошлый год. Доля досрочно закрытых кредитов снижается второй год подряд, но неравномерно, отмечают в НБКИ.
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Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
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