В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).

с чего всё началось

По итогам десяти месяцев этого года уровень досрочных погашений составил 22,7%, что на 1,7 п.п. меньше, чем за весь прошлый год. Доля досрочно закрытых кредитов снижается второй год подряд, но неравномерно, отмечают в НБКИ.

Политика США ввели санкции против главы МВД Кубы США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.

Общество YouTube заблокировал расследование о депутате Госдумы Ремезкове YouTube заблокировал расследование краснодарского штаба Навального о недвижимости депутата Госдумы от «Справедливой России» и бывшего первого вице-губернатора региона Александра Ремезкова и его семьи.

Футбол Определились 16 из 24 участников Евро-2020 По итогам девятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года определились 16 из 24 участников финальной стадии турнира.

Политика В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

Общество Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.

Футбол Россия — Бельгия 1:4 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.

Общество В ООН назвали главные причины смертности на российских дорогах К высокой смертности на российских дорогах приводят изъяны в образовании водителей и пешеходов, езда за рулем в пьяном виде, использование водителями телефонов и недостатки в правовом преследовании нарушителей, заявил президент Международной автомобильной федерации (FIA), спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Киберспорт Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2 Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.