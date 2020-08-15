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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Россияне стали реже использовать монеты при оплате покупок

Ранее в копилках россиян оседали только самые мелкие номиналы.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВвчера в 01:25
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°вчера в 18:52
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАН13 августа в 16:11
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ruвчера в 18:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПресс13 августа в 16:57
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ruвчера в 18:22
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известиявчера в 17:01

Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН

Вашингтон, 15 августа 2020, 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.
Советник Трампа признал поражение США в Совбезе ООН
REGNUM02:28
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Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче России 32 задержанных граждан и заявил, что последствия данного решения могут быть трагичными.
Зеленский прокомментировал передачу Минском задержанных россиян Москве
РИА Новости03:19
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Украинского священника высадили из автобуса из-за «российской попсы»

«Никогда не мог бы подумать, что за то, что сделал замечание водителю за то, что в автобусе играет российская попса, меня выгнали из автобуса, и я вышел в Калуше в селе Вестовая, оттуда добрался благодаря добрым людям домой», — написал священник.
РБК00:20
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В сети появились первые данные о качестве «космической» связи Starlink

SpaceX планирует обеспечить свою сеть интернет-спутников скоростью передачи данных до 1 Гбит / с. Участники бета-тестирования спутникового интернета компании SpaceX рассказали о первых результатах проверки скорости передачи данных через наземные терминалы Starlink.
Деловое.ТВвчера в 08:48
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъвчера в 03:21
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