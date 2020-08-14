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Россияне стали реже использовать монеты при оплате покупок

Жители России отказываются от использования монет даже номиналом в пять и десять рублей. Деньги оседают в копилках или теряются, приходится чеканить новые, рассказали представители Центрального банка России. В прошлом году регулятором было выпущено в оборот 900 миллионов монет различного номинала.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВ01:25
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
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Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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Нурмагомедов заявил, что после боя с Гэтжи готов биться с Макгрегором

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве заявил, что после проведения титульного поединка с американцем Джастином Гэтжи готов снова встретиться с ирландцем Конором Макгрегором.
РИА Новости06:00

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Drovorub представляет угрозу телекоммуникационным системам спецслужб США, Министерству обороны и клиентам оборонно-промышленной базы, использующим систему Linux, для которой предназначено ПО, говорится в заявлении.
Газета.Ruвчера в 15:20
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