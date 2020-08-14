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Россияне стали реже использовать монеты при оплате покупок

Жители России отказываются от использования монет даже номиналом в пять и десять рублей. Деньги оседают в копилках или теряются, приходится чеканить новые, рассказали представители Центрального банка России. В прошлом году регулятором было выпущено в оборот 900 миллионов монет различного номинала.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВ01:25
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22

Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
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Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

На днях в СМИ появилась новость о том, что руководство туринцев поставило задачу агенту Роналду, который должен был предложить услуги футболиста нескольким клубам, включая «ПСЖ», «Реал» и «Барселону».
CT news02:49

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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Суд вернул в прокуратуру дело о прослушке Ройзмана сотрудниками МВД

Свердловский областной суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-начальника ОМВД РФ по Первоуральску полковника Олега Грехова и бывшего начальника Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД РФ по региону Артема Письменного, связанное в том числе с прослушкой сооснователя фонда Город без наркотиков и экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.
Znak.com02:20
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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