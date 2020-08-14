Россияне стали реже использовать монеты при оплате покупок

Жители России отказываются от использования монет даже номиналом в пять и десять рублей. Деньги оседают в копилках или теряются, приходится чеканить новые, рассказали представители Центрального банка России. В прошлом году регулятором было выпущено в оборот 900 миллионов монет различного номинала.