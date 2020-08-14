Россияне стали реже использовать монеты при оплате покупок
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Жители России отказываются от использования монет даже номиналом в пять и десять рублей. Деньги оседают в копилках или теряются, приходится чеканить новые, рассказали представители Центрального банка России. В прошлом году регулятором было выпущено в оборот 900 миллионов монет различного номинала.В источнике
С чего всё началось
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Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
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