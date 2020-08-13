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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью, в том числе монетами номиналом десять рублей. При этом на фоне роста безналичных платежей и снижения выпуска банкнот вырос объем выпуска монет, в том числе крупного номинала. Об этом сообщает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВ01:25
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°18:52
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ru18:01
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ru18:22
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПрессвчера в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАНвчера в 16:11
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известия17:01

В McLaren считают несправедливой систему условных баллов

В McLaren считают эту систему несправедливой, поскольку клиентские команды Racing Point и AlphaTauri сейчас используют детали машин Mercedes и Red Bull 2019 года, которые невозможно омологировать, а в следующем году перейдут на использование таких же решений 2020 года, прибавив в эффективности машины без расходования условных баллов.
F1news.ru07:35

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ruвчера в 00:07
1,9K

Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", — уточняется в пояснительной записке к проекту внесения изменений в закон "Об обороне".
РИА Новости07:36
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Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

Митрополит Минский и Заславский Павел, возглавляющий Белорусский экзархат Русской православной церкви (РПЦ), обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом остановить насилие, сообщает ТАСС.
РБК07:25
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Россияне пожаловались на поборы в школах из-за коронавируса

Руководство школ в некоторых российских регионах потребовало от родителей сдать деньги на рециркуляторы (очистители) воздуха, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора по профилактике и борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru06:27
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