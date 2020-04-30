Коронавирус
Экономика сегодняРоссияне стали реже оформлять онлайн-кредиты
В последние несколько недель специалисты фиксируют резкое падение уровня онлайн-заявок более чем на 10%. Россияне стали чаще обращаться в банк, так как устали сидеть дома, заявил представитель Росбанка.
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Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Общество
В России прогнозируют рост популярности коммунальных квартир
На российском рынке съемного жилья вновь может стать популярным формат коммунальных квартир, так называемых коливингов.
URA.Ru 02:56
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Общество
В Госдуме призвали проверить закупку масок в Саратовской области
В Госдуме попросили проверить информацию о закупке в Саратовской области медицинских масок стоимостью 425 рублей каждая.
Известия 03:08
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты
Вести.Ru вчера в 20:56
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Общество
В Крыму ещё у трёх граждан нашли коронавирус
Симферополь, 30 апреля 2020, 10:34 — REGNUM За сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Крыму увеличилось на три.
REGNUM 03:34
Энергетика
В Польше заявили, что «Газпром» согласился снизить цену на газ
Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый газ после решения Стокгольмского Арбитражного суда, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru вчера в 13:43
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
В Харькове задержали голую женщину с отрубленной головой в пакете
Украинские полицейские утром 30 апреля задержали женщину, которая голышом разгуливала по Харькову.
News.ru 03:21
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Киберспорт
Игроки турнира по Dota 2 подозреваются в игре на тотализаторе
Esports и задействованные в лиге аналитики просмотрели игры серии и пришли к общему выводу, что Cyber TRAKTOR с большой долей вероятности делала ставки на промежуточные результаты своих матчей, — сказано в заявлении.
News.ru 03:01
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Жителей Петербурга с 30 апреля призвали носить маски
Согласно тексту документа, с 30 апреля горожанам и гостям города рекомендовано носить маски, респираторы, а также другие средства индивидуальной защиты.
Известия вчера в 18:47
Общество
Нижегородцам разрешили гулять в 300 метрах от дома
С 30 апреля нижегородцы смогут выходить на 60-минутные прогулки, но только на расстоянии, не превышающем 300 метров от дома, и лишь один раз в день.
Newsroom24 03:15
Происшествия
В Москве задержан администратор чата в Telegram сторонников оперного певца Чельдиева
В Москве задержан Арсен Бесолов, который является администратором чата в Telegram сторонников арестованного оперного певца Вадима Чельдиева.
Znak.com вчера в 18:27
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Общество
Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях
Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоваренным компаниям производить в некоммерческих целях спиртосодержащие антисептики.
Коммерсантъ 02:47
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Финансы
Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро
Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
Общество
Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России высока вероятность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 19:57
Общество
В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Здоровье
Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Политика
Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море.
Известия вчера в 10:18
Авто
Продажи Lada Xray Cross Instinct начались в России
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Кино
Галь Гадот — 35
30 апреля израильская актриса Галь Гадот празднует 35-летие.
RT на русском 03:19
Армия и оружие
Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами
Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль 28 апреля в 09:45
Происшествия
Вертолет НАТО упал в Ионическое море
Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости вчера в 15:56