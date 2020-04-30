Коронавирус
Экономика сегодняРоссияне стали реже оформлять онлайн-кредиты
В последние несколько недель специалисты фиксируют резкое падение уровня онлайн-заявок более чем на 10%. Россияне стали чаще обращаться в банк, так как устали сидеть дома, заявил представитель Росбанка.
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Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Общество
В Татарстане зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом
В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Kazanfirst.ru 03:40
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Общество
Во Владимирской области выявлено 37 новых случаев коронавируса
По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, новые случаи заболевания зарегистрированы в Петушинском районе (15 новых случаев), во Владимире (+ 11), в Судогодском районе (+ 3), в Гусь-Хрустальном районе (+ 2), в Ковровском районе (+ 2).
Владимирские ведомости вчера в 03:03
Экономика
Правительство определило правила поддержки крупных компаний
Решение о поддержки будет зависеть от межведомственной комиссии, сообщает «РБК».
Саминвестор 02:39
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Общество
Бывшего советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько Владислава Русакова, пишет 66.RU.
РБК Екатеринбург 02:21
Экономика
Президент «Эксмо-АСТ» выкупил основную долю сети «Читай-город—Буквоед»
Из капитала книжной сети «Читай-город—Буквоед» вышли ее гендиректор Михаил Иванцов и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Андрей Гредасов, основную долю бизнеса выкупил президент и контролирующий акционер «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, сообщает «Коммерсант».
РБК 05:29
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv 02:56
Происшествия
В Приамурье выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Амурской области достигло 56, за сутки зафиксированы 10 новых случаев, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:26
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Киберспорт
Ceb: «MidOne заставил меня задуматься о том, что мы не все равны»
CyberSport.ru 04:58
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Письма направлялись также отцом Дмитрия Захарченко Виктором, недавно вышедшим на свободу (он был осужден за растрату), и другими его родственниками, однако на них он также не ответил.
Коммерсантъ вчера в 10:19
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ 04:39
Происшествия
В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей
Уточняется, что в Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.
Вести.Ru вчера в 11:41
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
Общество
Пивоварам разрешат производить антисептик
Постановление временно разрешает пивоварам производить определенный объем спиртосодержащих антисептиков, Причем, для получения разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину.
Республика Татарстан 04:18
Политика
Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок
Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Армия и оружие
Птица врезалась в американскую противотанковую ракету в полете
Экипаж произвел пуск из противотанкового комплекса BGM-71 TOW, однако в ракету врезалась большая птица, после чего произошел взрыв.
Lenta.ru вчера в 12:55
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
В Карелии выявили новый очаг заражения коронавирусом
Новым очагом стал Кемь - там обнаружили первого, подхватившего инфекцию. Также выявленные инфицированные проживают в Петрозаводске и Сегеже.
Московский Комсомолец 02:38
Шоу-бизнес
Влад Лисовец показал редкие фото молодой Жанны Фриске
На размещенных фото Влад и Жанна совсем еще молоды, выглядят очень стильно и красиво.
RuNews24.ru 02:38
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18