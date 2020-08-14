Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне стали реже оплачивать покупки мелочью

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты своих покупок.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ruвчера в 18:01
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°вчера в 18:52
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ruвчера в 18:22
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВвчера в 01:25
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПресс13 августа в 16:57
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАН13 августа в 16:11
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известиявчера в 17:01

Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
25

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
64