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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне стали реже оплачивать покупки мелочью

Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты своих покупок.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

У домах россиян хранятся тонны монет на миллиарды рублей

РЕН ТВвчера в 01:25
ФАН

«Крупная» мелочь теряет популярность в России

ФАН13 августа в 16:11
Lenta.ru

Россияне стали меньше расплачиваться мелочью

Lenta.ruвчера в 18:22
URA.Ru

Россияне перестали считать монеты деньгами

URA.Ruвчера в 18:01
ФедералПресс

Россияне стали отказываться от использования мелочи

ФедералПресс13 августа в 16:57
Телеканал 360°

Россияне отказываются от использования монет

Телеканал 360°вчера в 18:52
Известия

Тяжелый металл: на руках россиян оседает крупная мелочь

Известиявчера в 17:01

ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией

Евросоюз предложит властям в Белоруссии содействие диалогу с оппозицией для урегулирования кризиса в стране, говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, прошедшего в формате видеоконференции 14 августа.
ЕС предложит Минску содействие диалогу с оппозицией
Московский Комсомолецвчера в 16:17
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Глава ЦИК Белоруссии объяснила обращение Тихановской в ее кабинете

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала свое обращение от 11 августа в кабинете председателя Центризизбиркома (ЦИК) республики Лидии Ермошиной, подтвердила глава ЦИК в интервью «Комсомольской правде в Белоруссии».
Коммерсантъвчера в 16:37
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Chery подняла цены на кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 8 в РФ

В результате анализ цен на новые автомобили в России специалисты «Цена-Авто» выяснили, что в августе компания Chery увеличила стоимость некоторых комплектаций кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8 на 10 тысяч рублей, то есть на 0,6 — 0,9% относительно прежней цены.
32CARS.ruвчера в 06:00
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