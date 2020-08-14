Россияне стали реже оплачивать покупки мелочью
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Россияне стали реже использовать мелочь для оплаты своих покупок.В источнике
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Россияне отказываются уже и от использования десятирублевок. Такие выводы эксперты делают на основе данных Банка России об увеличении производства монет, в том числе и больших номиналов, на фоне роста доли безналичных платежей и снижения выпуска банкнот.
Известиявчера в 17:01
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