Общество

TV ГубернияTV ГубернияРоссияне стали реже оплачивать покупки наличными

За последний год в России резко сократилось количество людей, которые оплачивают покупки наличными. Об этом сообщает Центробанк РФ со ссылкой на собственное исследование. За год этот показатель снизился с 59% до 37%, говорят аналитики.
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Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Эхо Москвывчера в 13:02

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

RT на русскомвчера в 14:51

ЦБ рассказал о резком росте сторонников безналичного расчета

Известиявчера в 13:29

Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами

Комсомольская правдавчера в 16:13

ЦБ сообщил о сокращении числа сторонников оплаты наличными

Ведомостивчера в 10:38

Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются

Банки.рувчера в 09:45

ЦБ оценил долю расплачивающихся наличными россиян

Rambler News Serviceвчера в 09:15
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Энергетика

СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами

Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Евразия Daily 04:22
Происшествия

Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Цакунов

Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемым в рамках которого проходит основатель фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 06:57
Политика

Путин высказался о развитии транспортной инфраструктуры на Ямале

Жители Ямала обеспокоены развитием транспортной инфраструктуры, в частности мостом через Обь.
Народные новости 07:18
Политика

Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Рамблер 06:20
Происшествия

Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова

В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
ТАСС 06:53
Политика

Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем

В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Известия 07:19
Политика

Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии

Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
ТАСС 06:53
Спорт

Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Петербургский дневник 04:55
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Политика

Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным

Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Газета.Ru 04:57
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
ТАСС 06:46
Политика

Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности

Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение.
РИА Новости 07:18
Политика

Путин ответил на вопрос об украинских танках на Кубани

Lenta.ru 04:57
Общество

Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ

Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
УтроNews 01:57
Космос

В облаках звездной пыли. Что скрывают протопланетные диски

Ученые, наблюдая звезду HD 141569A из созвездия Весов, предположили, что у нее формируется планетная система, источником материала для которой служат частицы облака из газа и пыли — протопланетного диска.
РИА Новости 00:00
Политика

Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии

Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Lenta.ru 06:47
Общество

Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья

Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Газета.Ru 05:14
Общество

В Петербурге после исчезновения угрозы наводнения открыли дамбу

В Санкт-Петербурге открыли дамбу, говорится в сообщении Комплекса защитных сооружений города.
РБК 04:14
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Экономика

Власти закупят российские планшеты для переписи населения

Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
РБК 07:31
Единоборства

Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара

Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
ГЛАС.RU 02:30
Происшествия

«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд

Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
РБК вчера в 14:01
Происшествия

В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына

Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 07:11
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
Политика

Ленобласть хочет сотрудничать с Петербургом по мусорной реформе

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о мусорной реформе в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами.
РИА Новости 06:35
Общество

Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря

Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Известия 07:33
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 07:02
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за благодарность

Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.
Newstracker.ru вчера в 13:51
Происшествия

Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
РИА Новости 17 декабря в 17:32
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости вчера в 21:16
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