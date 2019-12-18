Общество
TV ГубернияРоссияне стали реже оплачивать покупки наличными
За последний год в России резко сократилось количество людей, которые оплачивают покупки наличными. Об этом сообщает Центробанк РФ со ссылкой на собственное исследование. За год этот показатель снизился с 59% до 37%, говорят аналитики.
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Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%
Эхо Москвывчера в 13:02
Центробанк узнал, сколько наличных люди носят в кошельках и как часто ими пользуются
Банки.рувчера в 09:45
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Энергетика
СМИ: «Газпром» готов заплатить «Нафтогазу» $ 3 млрд арестованными активами
Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Происшествия
Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Цакунов
Бывший управляющий директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по уголовному делу о мошенничестве, обвиняемым в рамках которого проходит основатель фонда Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Политика
Путин высказался о развитии транспортной инфраструктуры на Ямале
Жители Ямала обеспокоены развитием транспортной инфраструктуры, в частности мостом через Обь.
Политика
Путин допустил отмену оговорки о двух президентских сроках подряд
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не против внесения изменений в Конституцию и отмены принципа двух сроков подряд для главы государства.
Происшествия
Адвокат: уголовное дело возбуждено по факту задержания Голунова
В четверг на пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых бывших полицейских после незаконного задержания Голунова.
Политика
Путин посчитал логичным сделать 31 декабря выходным днем
В 2019 году 31 декабря выпало на вторник и осталось рабочим. 10 декабря Путин пообещал рассмотреть предложение о выходном дне 31 декабря.
Политика
Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии
Президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту о домашнем насилии.
Спорт
Владимир Путин прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Несправедливым и противоречащим здравому смыслу назвал президент Владимир Путин решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российских спортсменов.
Общество
Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
Политика
Рейтинг Зеленского резко вырос после встречи с Путиным
Уровень одобрения действий украинского президента Владимира Зеленского вырос после нормандского саммита и встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование социологической группой "Рейтинг".
Происшествия
Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали
Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на-Дону Мария Давыдова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, в мэрии прошли обыски, сообщил ТАСС источник в оперативных службах Ростовской области.
Политика
Путин назвал развитие ИИ важнейшим вопросом национальной безопасности
Сбербанк активно внедряет цифровые технологии при работе с клиентом и это уже имеет практическое применение.
Общество
Агрегаторы одобрили законопроект о такси в РФ
Представители онлайн-сервисов заказа такси в России одобряют внесенный на рассмотрение в Госдума законопроект о такси.
Космос
В облаках звездной пыли. Что скрывают протопланетные диски
Ученые, наблюдая звезду HD 141569A из созвездия Весов, предположили, что у нее формируется планетная система, источником материала для которой служат частицы облака из газа и пыли — протопланетного диска.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Общество
Путин пообещал подумать над мерами поддержки Зауралья
Российского президента Владимира Путина спросили о том, какие меры поддержки будут проводиться в Зауралье, чтобы снизить поток уезжающих жителей.
Общество
В Петербурге после исчезновения угрозы наводнения открыли дамбу
В Санкт-Петербурге открыли дамбу, говорится в сообщении Комплекса защитных сооружений города.
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Экономика
Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Для проведения переписи населения в 2020 году планируется закупить российские планшеты, сообщила РБК пресс-секретарь первого вице-премьера и министра финансов Наталия Фоменко.
Единоборства
Боец ММА проиграл за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
Происшествия
«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
Происшествия
В Волгограде родители били и морили голодом шестилетнего сына
Родителей в Волгограде подозревают в избиении своего 6-летнего сына и в том, что они морили ребенка голодом, кроме того, мальчик месяц не ходил в школу, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Политика
Ленобласть хочет сотрудничать с Петербургом по мусорной реформе
Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о мусорной реформе в Петербурге и Ленинградской области, заявил, что основные решения по созданию системы переработки мусора в стране приняты, теперь надо вести диалог с гражданами.
Общество
Учения по обеспечению работы Рунета пройдут 23 декабря
Минкомсвязь России в понедельник, 23 декабря, проведет учения по обеспечению устойчивой работы интернета.
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за благодарность
Владимир Путин объявил благодарность Рамзану Кадырову, чем несказанно его обрадовал. Глава Чечни поблагодарил президента в ответ.
Происшествия
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.