Экономика

Life.ruLife.ruРоссияне стали реже покупать антибиотики

С января по сентябрь в аптеках страны продали 152,8 миллиона упаковок таких лекарств на общую сумму 26,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, россияне купили почти на три миллиона упаковок меньше.
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Россияне стали покупать меньше антибиотиков

В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.
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