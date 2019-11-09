Экономика
Life.ruРоссияне стали реже покупать антибиотики
С января по сентябрь в аптеках страны продали 152,8 миллиона упаковок таких лекарств на общую сумму 26,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, россияне купили почти на три миллиона упаковок меньше.
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с чего всё началось
В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.RT на русском00:00
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