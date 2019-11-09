В России с начала года наблюдается снижение спроса на антибактериальные препараты. С данными аналитической компании DSM Group ознакомился RT. Так, с января по сентябрь этого года в российских аптеках было куплено 152,8 млн упаковок антибиотиков на общую сумму 26,4 млрд рублей.

с чего всё началось

С января по сентябрь в аптеках страны продали 152,8 миллиона упаковок таких лекарств на общую сумму 26,4 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, россияне купили почти на три миллиона упаковок меньше.

Политика В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Политика Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.

Политика Зеленский назвал Украину стартапом Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «одним из самых привлекательных стартапов» на Земле.

Фигурное катание Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Китае Лидерство Синициной и Кацалапова Действующие вице-чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов долго ждали своего участия в серии Гран-при.

Политика Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.

Общество Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.

Происшествия Священник Николай Стремский останется в СИЗО еще на три месяца Николай Стремский по решению суда останется в СИЗО до 12 февраля. Адвокаты заявили, что будут обжаловать решение.

Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в поджоге мечети В Уфе полиция задержала подозреваемого в поджоге мечети «Хамза-Хаджи».

Политика Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.

Политика В Канаде решили ограничить английский язык В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского.

Происшествия Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште Болельщики ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского о создателях первого спутника Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинцы создали первый вертолёт и искусственный спутник Земли.

Происшествия В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.

Хоккей TSN назвал подлым силовой приём Кучерова против хоккеиста «Баффало» Эксперт TSN Рэй Ферраро раскритиковал российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова за силовой приём против нападающего «Баффало Сэйбрз» Владимира Соботки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Армия и оружие Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну 8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.

Политика Бывший депутат Рады назвала русскоговорящих украинцев москалями Бывший депутат Рады Ирина Фарион,заявила, что украинцы, разговаривающие на украинском языке являются москалями.

Политика Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.

Армия и оружие ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.

Шоу-бизнес Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.

Авто Почему не стоит покупать самые дешевые колодки: тест на износ Результат испытаний оказался закономерным: самые дешевые варианты начали деформироваться и покрываться ржавчиной уже после первых пробегов.