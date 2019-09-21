Экономика
РБКРоссияне стали реже покупать духи и лак для ногтей
В денежном выражении продажи снизились на 13%. Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей — на 16 и 15% соответственно.
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