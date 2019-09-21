Экономика
РБКРоссияне стали реже покупать духи и лак для ногтей
В денежном выражении продажи снизились на 13%. Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей — на 16 и 15% соответственно.
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На болиде Квята заменят силовую установку
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
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Интерфакс вчера в 22:35
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В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке
В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
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Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
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RT на русском вчера в 20:10
Религия
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РИА Новости 02:02
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Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
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Известия 19 сентября в 19:50
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Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
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Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
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19 сентября в Москве состоялось открытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры".
Московский Комсомолец 03:30
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Песков рассказал, как Путин проводит выходные
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина полноформатных выходных, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.
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Президент UFC: бой Нурмагомедова с Сен-Пьером может состояться
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Обновленный SSD Samsung с интерфейсом PCIe Gen4 заработает еще лучше
Три нововведения, реализованные в ПО твердотельных накопителей Samsung Electronics с интерфейсом PCIe Gen4, сделают работу устройств еще продуктивнее.
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The Guardian составила топ-50 игр XXI века
Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
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