Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
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с чего всё началось

Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей

Всего через магазины-дискаунтеры продается более 14% всей парфюмерии и косметики. Самая крупная категория, на которую россияне тратят около четверти своих расходов на косметику и парфюмерию — средства по уходу за волосами.
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