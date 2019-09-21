Самая крупная категория, на которую россияне тратят около четверти своих расходов на косметику и парфюмерию — средства по уходу за волосами. Продажи этой категории, по данным GfK, за прошедший год стагнировали.

с чего всё началось

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

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