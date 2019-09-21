Экономика
ВедомостиРоссияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
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Самая крупная категория, на которую россияне тратят около четверти своих расходов на косметику и парфюмерию — средства по уходу за волосами. Продажи этой категории, по данным GfK, за прошедший год стагнировали.РБК06:01
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В Сети появились архивные видео семьи Галкина и Пугачевой
Разумеется, поздравили и оставили тысячи пожеланий детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой и огромная армия поклонников Примадонны и телеведущего.
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«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли вничью
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В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Nintendo Switch Lite: Легкая консоль Nintendo Switch Lite со встроенными контроллерами специально создана для игры в портативном режиме и представлена в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый.
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Управляет самолетом командир звена Соколов России, который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
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Телепрограмма вчера в 19:57
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Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
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Продажа Lada Largus приостановлена из-за дефекта
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