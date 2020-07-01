Экономика
Новый ОмскРоссияне стали реже покупать квас и мороженое
В прошлом году цена была на 7% ниже. Мороженое так же покупают меньше. Цена на 1 рожок в прошлом месяце была примерно 66 рублей.
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с чего всё началось
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 00:00
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Общество
В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения
Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
Политика
ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов
ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
До сих пор через систему можно было осуществлять только переводы между счетами граждан в разных банках и переводы на брокерский счет, а также оплачивать товары и услуги в некоторых магазинах.
РБК вчера в 23:01
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
ТАСС вчера в 21:02
Общество
В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина
В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
РБК 02:06
Футбол
Сане проходит медосмотр перед трансфером в «Баварию»
Евро-футбол.ру 00:59
Здоровье
Еще 20 КТ-центров вернутся к плановому приему пациентов в Москве
В Москве к прежнему режиму работы вернутся еще 20 КТ-центров, которые раньше проводили диагностику пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Вечерняя Москва 00:12
Авто
Genesis запустил сервис подписки на автомобили в России
Премиальный бренд Hyundai – Genesis – запустил в России сервис подписки на свои автомобили.
Автоновости дня 30 июня в 11:35
Общество
ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса
Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
Политика
На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс
Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Газета.Ru 00:48
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области. К этому часу специалисты ЦИК обработали 99,52% протоколов.
Российская газета вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ вчера в 05:40
Политика
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
РИА Новости 02:35
Происшествия
В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката
Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
Культура
Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»
Народные новости 02:17
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле Военно-мроских сил США.
Piter.tv 30 июня в 02:35
Гаджеты
Никаких 120-герцевых дисплеев в линейке iPhone 12 не будет? Если так, остаётся надеяться на поддержку хотя бы 90 Гц
Правда, про режим 90 Гц Янг ничего не сказал, так что можно надеяться, что хотя бы такие экраны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max всё же получат, потому что уже сейчас отсутствие подобных дисплеев является ощутимым недостатком текущего поколения флагманов Apple.
iXBT.com вчера в 16:07
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Шоу-бизнес
Орбакайте обвинили в рекламе за фотографию в маске
Gazeta.SPb 03:02
Общество
Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии
В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия вчера в 19:06
Политика
Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении
Финансирование в размере до 100 тысяч долларов получат проекты, которые направлены на продвижение американских ценностей, культуры и истории.
Evo-rus.com 02:53
Политика
ЦИК обработал 100% голосов по поправкам в Конституцию РФ
Центральная избирательная комиссия РФ обработала 100% голосов по поправкам в Конституцию.
ФАН 02:52