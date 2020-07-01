Экономика
Версия.ИнфоРоссияне стали реже покупать подорожавшие квас и мороженое
Компания «Такском» обнародовала исследование уровня продаж кваса и мороженого. Оказалось, что россияне стали меньше тратиться на сладкое лакомство и «русский» напиток. Тем временем цены на продукты выросли по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 00:00
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