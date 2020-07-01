Экономика

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоРоссияне стали реже покупать подорожавшие квас и мороженое

Компания «Такском» обнародовала исследование уровня продаж кваса и мороженого. Оказалось, что россияне стали меньше тратиться на сладкое лакомство и «русский» напиток. Тем временем цены на продукты выросли по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 00:00

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Россияне стали реже покупать мороженое и квас

Москва 24вчера в 09:06

Россияне стали реже покупать квас и мороженое

Комсомольская правдавчера в 03:23

Россияне стали меньше пить квас и есть мороженое летом

Известиявчера в 01:01

Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

Телеканал 360°вчера в 02:45

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Газета.Ruвчера в 01:07

В России упали продажи кваса и мороженого

РИА Новостивчера в 03:20

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

RT на русскомвчера в 00:00
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