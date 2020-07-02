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Россияне стали реже покупать квас и мороженое в 2020 году

Эксперты анализировали продажи этих продуктов в период с 1 по 22 июня. Так, россияне стали реже покупать квас на 15%, а продажи мороженого снизились на 8% по сравнению с прошлым годом.В источнике
С чего всё началось

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 00:00
Подробнее о событии

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

Москва 24вчера в 09:06

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

RT на русскомвчера в 00:00

В России упали продажи кваса и мороженого

РИА Новостивчера в 03:20

Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

Телеканал 360°вчера в 02:45

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Газета.Ruвчера в 01:07

Россияне стали меньше пить квас и есть мороженое летом

Известиявчера в 01:01

Россияне стали реже покупать квас и мороженое

Комсомольская правдавчера в 03:23
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Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Как проинформировал "Чемпионат.com", руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев 11 дней назад звонил экс-главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину и обсуждал с ним возможное назначение на пост наставника "оружейников" в следующем сезоне.
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Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

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Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль

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