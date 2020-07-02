Россияне стали реже покупать квас и мороженое в 2020 году
Эксперты анализировали продажи этих продуктов в период с 1 по 22 июня. Так, россияне стали реже покупать квас на 15%, а продажи мороженого снизились на 8% по сравнению с прошлым годом.В источнике
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Россияне стали реже покупать мороженое и квас
В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 00:00
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