Россияне стали реже покупать квас и мороженое в 2020 году

Комсомольская правда 26

Эксперты анализировали продажи этих продуктов в период с 1 по 22 июня. Так, россияне стали реже покупать квас на 15%, а продажи мороженого снизились на 8% по сравнению с прошлым годом.