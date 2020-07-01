В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".

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