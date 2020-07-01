Экономика
Газета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
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В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Политика
Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг
Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
Политика
Депутатов Европарламента поразила явка на голосование в Крыму
Прибывшая в Крым группа депутатов, политиков и общественных деятелей из европейских стран с утра начала объезд избирательных участков, на которых проходит голосование о поправках в Конституцию РФ.
Российская газета 06:24
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» самостоятельно тренируются на льду без Знарка
Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что хоккеисты команды приступили к самостоятельным тренировкам на льду.
Нева Спорт 07:26
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru 05:28
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 04:47
Политика
Путин проголосовал по поправкам в конституцию в Москве
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет РИА Новости.
BFM.ru 04:36
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Политика
«Сговор» России с талибами сочли преклонением Трампа перед Путиным
Демократы сочли, что раз Трамп, по информации The Times, был проинформирован о действиях России в феврале, то он заискивает перед Москвой, так как с тех пор неоднократно говорил о необходимости вернуть Россию в G7 и общался с Путиным по телефону.
Lenta.ru 07:18
Армия и оружие
Армия Хафтара удерживает силы ПНС Ливии в 50 километрах от Сирта
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара удерживает силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 50 километрах от Сирта, заявил РИА Новости официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
РИА Новости вчера в 20:40
Путешествия
Петербург стал самым желанным городом для путешествий у россиян
Российские туристы назвали Санкт-Петербург самым желанным городом для путешествий.
Петербургский дневник 01:45
Общество
США скупили мировые запасы лекарства от коронавируса
США скупили практически все запасы ремдесивира — лекарства от коронавируса, которые будут произведены в ближайшие три месяца.
НТВ 07:14
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Игры
Версия Death Stranding для ПК получит «разгрузочную» технологию Nvidia
Токио, 1 июля 2020, 09:16 — REGNUM Версия игры Death Stranding японского геймдизайнера Хидео Кодзимы для ПК получит поддержку технологии DLSS 2.0 компании Nvidia.
REGNUM 02:16
Авто
Hyundai построит в России завод по производству двигателей
В Санкт-Петербурге началось строительство российского завода по производству двигателей компании Hyundai WIA.
Известия вчера в 07:13
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Происшествия
Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье
По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Игры
Microsoft представит доступную консоль Xbox Series S в августе
Деловое.ТВ вчера в 12:15
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com вчера в 12:36
Авто
В России вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных машин
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульного автотранспорта.
Автоновости дня 01:46
Транспорт
Глава ГИБДД предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей
Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.
RT на русском 07:11