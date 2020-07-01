Экономика
Газета.RuЖители России стали реже покупать квас и мороженое
Россияне в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования компании "Такском".
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В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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Дубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»
Vprognoze.ru вчера в 16:20
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
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Общество
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Более 2,6 тысячи человек в Берлине приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, по предварительным данным, 32% высказались за, 67% против, сообщили журналистам в российском посольстве.
РИА Новости 18:57
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
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Анатолий Бышовец: «У Слуцкого маловато волевых качеств, как и у „Рубина“»
Легендарный форвард и заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью интернет-редакции ТНВ поделился ожиданиями от матча, объяснил, почему «Уфа» уже не может считаться равной «Рубину» командой, прокомментировал изменения в «Локомотиве» после ухода Юрия Семина из клуба и многое другое.
Новый Век вчера в 10:44
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Скончался актер Виктор Проскурин
На 69-м году жизни скончался актер Виктор Проскурин, сообщила в Facebook его жена Ирина Хонда.
Rambler News Service 08:04
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Лера Кудрявцева показала подписчикам красавицу-невестку
Недавно в сторис своего «Инстаграма» Лера заявила, что обязательно покажет подписчикам свою красавицу-невестку.
OvideO.ru 29 июня в 14:47
Общество
Число заболевших коронавирусом на Камчатке выросло в 2,6 раза
На Камчатке по итогам месяца количество выявленных заболевших COVID-19 выросло в 2,6 раза, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ».
Камчатка-Информ 19:15
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Динозавры погибли после падения астероида
Исследование же ученых из Имперского колледжа Лондона, Университета Бристоля и Университетского колледжа Лондона наглядно показало, что древние пресмыкающиеся исчезли с лица Земли 66 млн лет назад из-за упавшего на планету астероида.
Evo-rus.com вчера в 12:08
Футбол
Вторая подряд игра «Оренбурга» отменена из-за вспышки коронавируса
В российской Премьер-лиге (РПЛ) объявили об отмене матча 25-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Уралом" на фоне пандемии коронавируса.
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Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Общество
В Томской области 71% избирателей поддержали поправки к Конституции
Поправки к Конституции одобрили 71,72% жителей Томской области, 1 июля сообщает пресс-служба ЦИК РФ.
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Общество
Явка на референдуме в России составила 65%
Явка в Оренбургской области по данным на 10 утра составила 61.97%, об этом сообщает ЦИК РФ. Средняя цифра по стране — 47.52%.
1743.ru 02:16
Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
Lenta.ru 21:00
Здоровье
Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19
Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия 21:24
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Автомобиль сбил пешехода на переходе в Южно-Сахалинске
Южно-Сахалинск, 30 июня 2020, 07:42 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил пешехода на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 00:42
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 14:13
Политика
ЦИК пояснил изменение данных по голосованию за Конституцию в Коми
В Республике Коми резко изменились предварительные результаты голосования по поправкам к Конституции.
URA.Ru 16:07
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
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OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G
Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
UfaTime.ru 09:21
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
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Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъ 18:00
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За сутки умерли 5 пациентов с коронавирусом в Алтайском крае
За сутки заразились еще 74 человека, выздоровели 96 пациентов, скончались 5 пациентов с COVID-19, в том числе 2 непосредственно от коронавируса.
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