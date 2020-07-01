Экономика

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоРоссияне стали реже покупать подорожавшие квас и мороженое

Компания «Такском» обнародовала исследование уровня продаж кваса и мороженого. Оказалось, что россияне стали меньше тратиться на сладкое лакомство и «русский» напиток. Тем временем цены на продукты выросли по сравнению с прошлым годом.
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с чего всё началось

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

В России в начале лета 2020 года стали меньше покупать квас и мороженое. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании «Такском», которые есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 00:00

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Россияне стали реже покупать мороженое и квас

Москва 24вчера в 09:06

Россияне стали меньше пить квас и есть мороженое летом

Известиявчера в 01:01

В России упали продажи кваса и мороженого

РИА Новостивчера в 03:20

Россияне стали покупать меньше кваса и мороженого

Телеканал 360°вчера в 02:45

Жители России стали реже покупать квас и мороженое

Газета.Ruвчера в 01:07

Россияне стали реже покупать квас и мороженое

Комсомольская правдавчера в 03:23

Россияне стали реже покупать мороженое и квас

RT на русскомвчера в 00:00
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Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

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Российская газета 06:55
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Политика

Кремль потребовал расследовать нападение на журналиста Давида Френкеля

Кремль призвал расследовать инцидент с нападением полицейского на журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля на избирательном участке.
Ведомости 06:53
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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Футбол

Уткин предложил «Локомотиву» сделать павиана символом и маскотом клуба

Блогер и журналист Василий Уткин предложил «Локомотиву» задуматься над образом маскота, которым, по мнению Уткина, должен стать павиан.
Metaratings 06:01
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Экономика

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 05:31
Авто

Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в России

Японский седан Subaru Legacy прощается с Россией специальной версией Ultimate.
Автоновости дня 06:54
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Политика

За поправки в Конституцию проголосовали 77,92% россиян

В Ненецком автономном округе более половины жителей выступили против поправок. Итоги электронного голосования подводились отдельно.
Дилетант 05:57
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция противников поправок

Эхо Москвы вчера в 14:06
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Политика

В Кремле сочли триумфальными итоги голосования по Конституции

В Кремле не ожидали, что на фоне пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона будут такие высокие показатели явки на голосовании по поправкам в Конституцию.
Дождь 06:06
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Общество

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 30 июня в 07:56
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Общество

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

Компания Лебедева и Перминова купили доли в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», рассказала «Ведомостям» Татулова.
Forbes 02:22
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Общество

Посольство России прокомментировало вспышку бубонной чумы в Монголии

Монголия быстро отреагировала на вспышку бубонной чумы, приняв все необходимые меры, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольства России в Улан-Баторе.
Газета.Ru 06:36
Финансы

Официальный курс евро на пятницу вырос до 79,52 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 32,8 копейки — до 79,5181 рубля, курс доллара увеличился на 7,85 копейки, до 70,5198 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 05:56
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:14
Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

На Тверской улице в Москве из-за пожара в здании ограничено движение в сторону области.
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес

Вдова Виктора Проскурина хочет провести прощание с актером в Доме кино

Вдова заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Хонда хочет, чтобы прощание проходило публично и на сцене Дома кино.
Невские Новости вчера в 17:08
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

Киев опасается наращивания сил РФ на южном направлении. Украина усилила боеготовность войск у государственных границ с Крымом.
Piter.tv 01:13
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Авто

Mercedes и Honda модернизировали силовые установки

Если усовершенствования, внесённые в моторы Mercedes к июльскому началу сезона, не направлены на повышение мощности, то в Honda подготовили новую версию своей силовой установки, которая отличается улучшенными характеристиками.
F1news.ru 05:55
Космос

Астроном оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
РИА Новости 29 июня в 21:56
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