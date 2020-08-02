Общество
Москва 24Россияне стали реже покупать средства для похудения
В апреле продажи упали на 7%, а в мае спрос стал меньше уже на 12%. Фиксировать снижение продаж специалисты продолжали и в начале июля. В этом месяце средняя цена на средства для похудения составила 908 рублей, что на 17% выше, чем годом ранее.
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с чего всё началось
Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.RT на русскомвчера в 00:00
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