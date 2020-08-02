Экономика
Lenta.ruРоссияне стали реже покупать средства для похудения
Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.
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с чего всё началось
Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.RT на русском00:00
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Армия и оружие
В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «звездных войн»
В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Кино
«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года
Evo-rus.com вчера в 02:58
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru вчера в 19:48
Политика
Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
ТАСС вчера в 08:59
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград вчера в 18:15
Здоровье
Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:14
Футбол
Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт вчера в 08:13
Футбол
ФК «Краснодар» представил форму игроков на новый сезон
Напомним, ФК «Краснодар» сыграет с «Уфой» в первом туре РПЛ сезона 2020/21. Футболист уже начали подготовку к матчам.
Телеканал Краснодар 31 июля в 03:32
Происшествия
Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына
На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика
Путин поздравил десантников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.
Российская газета 02:28
Здоровье
Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения
При резком похудении, по словам врача, происходит резкий выброс токсинов в кровь. Организм в результате травится собственным жиром.
iReactor вчера в 19:32
Общество
Названы самые популярные товары в российских магазинах
Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок.
РИА Новости 02:31
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29
Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело вчера в 05:20
Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru 31 июля в 15:09
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Авто
Эксперты назвали самые нержавеющие кузова авто
Эксперты издания "АвтоВзгляд" составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей.
Новые автомобили 00:09
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия 31 июля в 07:50
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 30 июля в 10:11
Общество
Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили
Известия вчера в 21:28
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске
Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека.
REGNUM вчера в 22:19
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек
РИА Новости 02:08
Путешествия
В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне
РИА Новости вчера в 20:21
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:24
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
News.ru вчера в 08:59
Экономика
Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45