Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали реже покупать средства для похудения

Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.
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с чего всё началось

В России снизились продажи средств для похудения

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

В России снизились продажи средств для похудения

Общественная служба новостей00:26

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUM00:55

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Lenta.ru00:48

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ru00:28

В России упали продажи средств для похудения

Газета.Ru01:14

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москва00:04

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русском00:00
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Армия и оружие

В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании «звездных войн»

В Великобритании Россию и Китай обвинили в развязывании "звездных войн". Об этом сообщает издание Financial Times.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
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Кино

«Зулейха открывает глаза» признан лучшим сериалом 2020 года

Evo-rus.com вчера в 02:58
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Космос

Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru вчера в 19:48
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

ТАСС вчера в 08:59
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Общество

В России с августа начнут выплачивать новое пособие

Если семья уже получала выплату в прошлом месяце, новое заявление на август писать не нужно, расчёт будет осуществлён автоматически - на основе уже предоставленных данных.
Царьград вчера в 18:15
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Здоровье

Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:14
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Футбол

Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл борьбу за приз «Золотая бутса» по итогам сезона-2019/20.
Нева Спорт вчера в 08:13
Футбол

ФК «Краснодар» представил форму игроков на новый сезон

Напомним, ФК «Краснодар» сыграет с «Уфой» в первом туре РПЛ сезона 2020/21. Футболист уже начали подготовку к матчам.
Телеканал Краснодар 31 июля в 03:32
Происшествия

Украинскую телеведущую избили и пытались изнасиловать на глазах у сына

На Украине избили и пытались изнасиловать на глазах у сына телеведущую Анастасию Луговую, инцидент произошел в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев.
РИА Новости вчера в 22:54
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Политика

Путин поздравил десантников с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.
Российская газета 02:28
Здоровье

Диетолог Астахова назвала минусы резкого похудения

При резком похудении, по словам врача, происходит резкий выброс токсинов в кровь. Организм в результате травится собственным жиром.
iReactor вчера в 19:32
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Общество

Названы самые популярные товары в российских магазинах

Самыми ходовыми товарами за первые семь месяцев нынешнего года в "Магните" и "Пятерочке" стали бананы, картофель и сахар-песок.
РИА Новости 02:31
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Армия и оружие

Израиль поможет Украине модернизировать советские истребители МиГ-29

Украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины сообщила о получении израильской компанией Elbit Systems документов, разрешающих проведение модернизации украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29.
Военное дело вчера в 05:20
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Общество

Сергей Гармаш покинул театр «Современник»

Inc-news.ru 31 июля в 15:09
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Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго

Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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Авто

Эксперты назвали самые нержавеющие кузова авто

Эксперты издания "АвтоВзгляд" составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей.
Новые автомобили 00:09
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Экономика

Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля

Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия 31 июля в 07:50
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Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Известия вчера в 22:51
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Космос

NASA запустило к Марсу марсоход

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 30 июля в 10:11
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Общество

Напавшего с нагайкой на семью в Крыму охранника уволили

Известия вчера в 21:28
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Происшествия

В Екатеринбурге задержаны двое поддержавших протесты в Хабаровске

Граждане выступали в поддержку протестующих жителей Хабаровска. За нарушение административного законодательства были задержаны два человека.
REGNUM вчера в 22:19
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Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

2 августа православные христиане отмечают Ильин день, или выражаясь строже, день памяти святого пророка Божьего Илии - любимейший праздник в России.
Российская газета вчера в 17:01
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Общество

В Москве вылечились от коронавируса более 181 тысячи человек

РИА Новости 02:08
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Путешествия

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

РИА Новости вчера в 20:21
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Общество

В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС вчера в 10:24
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Общество

Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
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Общество

Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок

News.ru вчера в 08:59
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Экономика

Стоимость биткоина достигла $12 тыс. впервые с августа 2019 года

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — впервые с августа 2019 года приблизилась к отметке в $12 тыс. на фоне постепенного восстановления мировой экономики.
Известия 00:45
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