Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.

с чего всё началось

Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.

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