Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали реже покупать средства для похудения

Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.
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с чего всё началось

В России снизились продажи средств для похудения

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

В России упали продажи средств для похудения

Газета.Ru01:14

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUM00:55

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ru00:28

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Lenta.ru00:48

В России снизились продажи средств для похудения

Общественная служба новостей00:26

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москва00:04

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русском00:00
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Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 31 июля в 02:31
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Происшествия

Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае

Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM 31 июля в 08:11
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС вчера в 07:48
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Музыка

Группа Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Известия вчера в 23:24
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Экономика

Пенсии россиян предложили индексировать 2 раза в год

Например, если ожидаемая в году инфляция составляет 5 процентов, тогда пенсию нужно дважды в год индексировать на 2,6 процента.
Evo-rus.com 01:26
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Общество

Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек

Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
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Здоровье

105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 30 июля в 01:34
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Единоборства

Конор МакГрегор отрицает, что принял вызов Хамзата Чимаева

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, опроверг информацию о том, что он принял вызов чеченского бойца Хамзата Чимаева.
FightTime.ru вчера в 03:41
Космос

Роскосмос отправит двух туристов на МКС в 2021 году

Пресс-служба Роскосмоса объявила о принятом решении об отправке двух непрофессиональных космонавтов на Международную космическую станцию.
Вести.Ru вчера в 18:00
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Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
27
Происшествия

В Севастополе в ДТП пострадали 14 человек

РБК вчера в 13:05
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Общество

ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, как семьи смогут получить выплаты на детей в размере до 35 000 рублей.
ToDay News Ufa 31 июля в 06:19
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Происшествия

У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска

Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы вчера в 03:01
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Политика

Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии

Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru вчера в 07:52
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Общество

Напавшего с нагайкой на семью охранника в Крыму уволили

Известия вчера в 21:28
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Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Армия и оружие

Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М

В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 30 июля в 04:56
6
Политика

В Иране сообщили о попытке теракта в генконсульстве России

В Иране антиисламистская группировка «Тондар» («Шахская ассоциация Ирана») планировала совершить теракт в российском генконсульстве в городе Решт.
Известия вчера в 19:35
77
Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
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Происшествия

Следствие по делу об изнасиловании против Депардье могут возобновить

Газета.Ru вчера в 12:40
7
Происшествия

Суд арестовал пытавшегося избить украинскую телеведущую мужчину

Украинца, который избил и пытался изнасиловать телеведущую Анастасию Луговую, суд арестовал на два месяца без права выйти под залог.
Lenta.ru 00:13
6
Общество

На что способны Воздушно-десантные войска России

В воскресенье, 2 августа, профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушно-десантных войск России.
RT на русском 01:00
3
Общество

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России

В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском вчера в 19:00
1
Происшествия

В Новосибирской области от коронавируса умерли 234 человека

В Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли 234 человека, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасной вирусной инфекцией в регионе.
АиФ Новосибирск вчера в 23:05
Общество

Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами

Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный вчера в 07:49
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
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Происшествия

Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение

Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.
Известия 01:05
Политика

Украина уверена в необходимом участии США в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое видение урегулирования конфликта на юго-востоке Украины как новый член в Трехсторонней контактной группе.
SM News вчера в 15:30
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Экономика

В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России

Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
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