Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 616

Общество Красноярские десантники празднуют День ВДВ По случаю праздника с раннего утра красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск.

Наука Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.

Здоровье Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете». 23

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 928

Единоборства Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173 Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.

Футбол Футболисты «Арсенала» сломали Кубок Англии во время празднования Футболисты «Арсенала» не смогли уберечь трофей Кубка Англии, который они завоевали после победы над «Челси».

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 1,6K

Космос В созвездии Геркулеса нашли «новорожденную» первичную галактику Благодаря японской обсерватории "Субару" астрономы обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия. 1

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 61

Автоспорт Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.