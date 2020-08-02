Здоровье

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали реже покупать средства для похудения

Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.
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Средства для похудения стали менее востребованы в России

ИА Красная Весна01:02

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русском00:00

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Lenta.ru00:48

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ru00:28

В России снизились продажи средств для похудения

Общественная служба новостей00:26

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москва00:04

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUM00:55
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Общество

Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского

МонаВиста 31 июля в 08:28
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Общество

Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша

Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
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Игры

Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4

Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру вчера в 03:50
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
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Общество

Красноярские десантники празднуют День ВДВ

По случаю праздника с раннего утра красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск.
Newslab.ru вчера в 23:20
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
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Наука

Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае

Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
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Политика

Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»

Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
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Происшествия

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
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Здоровье

В Хакасии заболели коронавирусом 19 человек, выздоровели 50

Прошли лечение, выздоровели и выписались за минувшие сутки 50 человек.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:49
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Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173

Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:37
Общество

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

REGNUM 31 июля в 17:10
1,1K
Общество

Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию

Российская газета вчера в 17:01
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Футбол

Футболисты «Арсенала» сломали Кубок Англии во время празднования

Футболисты «Арсенала» не смогли уберечь трофей Кубка Англии, который они завоевали после победы над «Челси».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:11
Общество

В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК вчера в 16:05
1,8K
Общество

В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая

Известия вчера в 22:51
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
1,6K
Экономика

Путин подписал закон о запрете использования в России криптовалюты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать криптовалюту в стране.
Mockva.ru 31 июля в 10:32
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Хоккей

«Монреаль» обыграл «Питтсбург» в первом матче квалификации плей-офф

РИА Новости 00:24
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 30 июля в 04:39
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Космос

Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Происшествия

На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов

Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru вчера в 17:59
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Космос

В созвездии Геркулеса нашли «новорожденную» первичную галактику

Благодаря японской обсерватории "Субару" астрономы обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия.
ТАСС Наука 31 июля в 23:04
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Политика

Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк

Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
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Шоу-бизнес

Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
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Футбол

Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева

Российская газета вчера в 04:28
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Автоспорт

Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании

Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru вчера в 14:38
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Лейкерс» в матче НБА

"Торонто" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:92.
ТАСС Спорт вчера в 23:17
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