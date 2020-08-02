Здоровье
Lenta.ruРоссияне стали реже покупать средства для похудения
Россияне стали реже покупать средства для похудения. Так, эксперты уже на протяжении нескольких месяцев отмечают уменьшения объемов продаж БАДов и лекарственных средств для сброса веса. Соответствующие данные приводит RT.
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Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
МонаВиста 31 июля в 08:28
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Стоит отметить, что выплату получат лишь те семьи, которые подавали заявления в июне или июле на предоставление выплаты в размере 10 тыс. рублей, но их так и не получили.
Лезги газет вчера в 14:04
Игры
Британский магазин: Человек-паук станет эксклюзивом «Мстителей» на PS4
Британский магазин Base на странице «Мстителей» для PS4 объявил о том, что Человек-паук станет эксклюзивным персонажем для консоли Sony.
Игромания.ру вчера в 03:50
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Общество
Красноярские десантники празднуют День ВДВ
По случаю праздника с раннего утра красноярские десантники разъезжают по городу на машинах и мотоциклах с символикой и флагами войск.
Newslab.ru вчера в 23:20
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «козыре» для его оправдания
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова заявил, что у него есть «козырь», который докажет невиновность актера.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Наука
Власти заинтересованы в строительстве передового предприятия TSMC в Китае
Появление передового предприятия TSMC в Китае часть проблем могло бы решить, но атака США на Huawei даёт поводы для беспокойства, поскольку подобные инициативы могут быть заблокированы американскими властями.
3DNews 00:36
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Происшествия
Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья.
Вести.Ru вчера в 09:16
Здоровье
В Хакасии заболели коронавирусом 19 человек, выздоровели 50
Прошли лечение, выздоровели и выписались за минувшие сутки 50 человек.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 01:49
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбаряна на UFC Fight Night 173
Американец Дерек Брансон досрочно победил своего соотечественника Эдмена Шахбаряна на турнире UFC Fight Night 173 в Лас-Вегасе.
RT на русском 00:37
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM 31 июля в 17:10
Общество
Ильин день: за что русские полюбили древнееврейского пророка Илию
Российская газета вчера в 17:01
Футбол
Футболисты «Арсенала» сломали Кубок Англии во время празднования
Футболисты «Арсенала» не смогли уберечь трофей Кубка Англии, который они завоевали после победы над «Челси».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:11
Общество
В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 12 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК вчера в 16:05
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Известия вчера в 22:51
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Экономика
Путин подписал закон о запрете использования в России криптовалюты
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использовать криптовалюту в стране.
Mockva.ru 31 июля в 10:32
Экономика
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.
Национальная служба новостей 30 июля в 04:39
Космос
Корабль Crew Dragon Маска отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon в автоматическом режиме отстыковался от МКС, чтобы вернуться на Землю.
Газета.Ru вчера в 19:53
Происшествия
На Третьем транспортном кольце Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Женщина и ребенок девяти лет попытались перейти ТТК в районе Даниловского кладбища, но были сбиты проезжающим автомобилем.
Вести.Ru вчера в 17:59
Космос
В созвездии Геркулеса нашли «новорожденную» первичную галактику
Благодаря японской обсерватории "Субару" астрономы обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия.
ТАСС Наука 31 июля в 23:04
Политика
Лукашенко призвал сохранить Белгазпромбанк
Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения Белгазпромбанка.
BFM.ru вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Футбол
Скончалась мать футболиста «Спартака» Соболева
Российская газета вчера в 04:28
Автоспорт
Пилот Мазепин из РФ выиграл первую гонку «Формулы-2» в Великобритании
Напомним, что Мазепин в первый раз участвовал в картинге в 2012 году. Карьера российского пилота в «Формуле-2» началась в 2019-м.
CarsWeek.ru вчера в 14:38
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Лейкерс» в матче НБА
"Торонто" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 107:92.
ТАСС Спорт вчера в 23:17