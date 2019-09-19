МОСКВА, 19 сентября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к наступающему Всемирному дню без автомобиля, который отмечается ежегодно 22 сентября.

с чего всё началось

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