Транспорт

ИзвестияИзвестияРоссияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Так, почти половина (47%) жителей страны готова отказаться от частого пользования автомобилем из-за высоких цен на бензин.
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с чего всё началось

Альтернатива личному автомобилю: мираж или реальность?

МОСКВА, 19 сентября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к наступающему Всемирному дню без автомобиля, который отмечается ежегодно 22 сентября.
ВЦИОМ04:59

Подробнее о событии

Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

Коммерсантъ05:33

ВЦИОМ: 47% россиян связывают отказ от частого использования машины с ценами на бензин

ТАСС04:43

Половина россиян реже пользуются машиной из-за цен на бензин, сообщил ВЦИОМ

РИА Новостивчера в 20:19

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Lenta.ru01:35

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Телеканал 360°00:36

Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

URA.Ruвчера в 20:56

Россияне заявили о готовности реже ездить на машине из-за цен на бензин

РБК04:30
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Замглавы департамента Минкульта задержали по делу о мошенничестве

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Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии

В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
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Коммерсантъ 07:00
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Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
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Трое подростков подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки в одном из сёл Омской области.
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France Football утвердил трофей имени Льва Яшина

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Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

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Первый снег ожидается в Ленинградской области 20 сентября

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Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте

После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца.
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В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд после поражения «Реала» от «ПСЖ» (0:3) в матче первого тура группового раунду Лиги чемпионов выразил опасения по поводу будущего в мадридском клубе полузащитника Эдена Азара.
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В Москве на Старой площади начались пикеты в поддержку актера Павла Устинова, приговоренного к трем с половиной годам колонии по обвинению в насилии над росгвардейцем, передает корреспондент РБК.
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