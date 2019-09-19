Транспорт

ИзвестияИзвестияРоссияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Так, почти половина (47%) жителей страны готова отказаться от частого пользования автомобилем из-за высоких цен на бензин.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось

Альтернатива личному автомобилю: мираж или реальность?

МОСКВА, 19 сентября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к наступающему Всемирному дню без автомобиля, который отмечается ежегодно 22 сентября.
ВЦИОМ04:59

Подробнее о событии

Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

Коммерсантъ05:33

ВЦИОМ: 47% россиян связывают отказ от частого использования машины с ценами на бензин

ТАСС04:43

Россияне готовы отказаться от автомобилей из-за высоких цен на бензин

URA.Ruвчера в 20:56

Россияне отказались от автомобилей из-за цен на бензин

Московский Комсомолец02:34

Россияне забросили автомобили из-за дорогого бензина

Lenta.ru01:35

Россияне заявили о готовности реже ездить на машине из-за цен на бензин

РБК04:30

Половина россиян реже пользуются машиной из-за цен на бензин, сообщил ВЦИОМ

РИА Новостивчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
Армия и оружие

Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Политика

В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину

Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.
Ведомости 09:33
Политика

Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Политика

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

РЕН ТВ 06:09
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Политика

Аксёнов объяснил увольнение руководителей всех муниципалитетов Крыма

News.ru 10:17
Здоровье

Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике

В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Политика

Савченко стала ведущей телешоу о секретах в Верховной раде

Известия 11:21
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера

По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Хоккей

Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча

RZN.info вчера в 11:37
Общество

В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Политика

Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности

Эхо Москвы вчера в 22:07
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли

Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Футбол

Хабиб выложил фото с легендами футбола

Sportmail.ru 07:00
Армия и оружие

Ядерную войну между Россией и США показали в ролике

News.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Футбол

РФС подписал партнерское соглашение с «Почтой России»

Российский футбольный союз (РФС) подписал партнерское соглашение с "Почтой России" до 31 декабря 2020 года.
ТАСС 12:00
Политика

Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Политика

Трамп раскритиковал главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
RT на русском вчера в 16:14
Политика

Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Наука

Берсерки объелись белены перед боем

Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.
N+1 08:41
Происшествия

Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

Известия 05:27
Футбол

Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм)

Матч 1 тура групповой стадии Лиги Европы Динамо Киев – Мальме состоится в четверг 19 сентября в 19:55 (МСК) на стадионе Олимпийский.
Букмекеры.рф 09:48
Кино

Скончался актер Сергей Афанасьев

Москва 24 10:03
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO

Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
Происшествия

Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде

О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное