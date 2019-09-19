Транспорт
ИзвестияРоссияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина
Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Так, почти половина (47%) жителей страны готова отказаться от частого пользования автомобилем из-за высоких цен на бензин.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 сентября 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного к наступающему Всемирному дню без автомобиля, который отмечается ежегодно 22 сентября.ВЦИОМ04:59
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:45, Вашингтон
Армия и оружие
Турция намерена создать с США постоянные военные базы в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о намерении создать в зоне безопасности на северо-востоке Сирии совместные с США постоянные военные базы для патрулирования в этом регионе.
РИА Новости 10:59
Политика
В Брюсселе начались переговоры по транзиту газа через Украину
Оржель ранее заявил, что Киев на консультациях поддержит позицию ЕК: бронирование «Газпромом» транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 млрд кубометров газа в год, доступность еще 30 млрд кубов для бронирования другим компаниям или «Газпрому» для краткосрочных контрактов.
Ведомости 09:33
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
В Кремле прокомментировали позицию Киева по формуле Штайнмайера
По словам представителя Кремля, формула Штайнмайера не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение Киевом условий для подписания документа является «новой позицией для всех стран, которые ранее декларировали своё согласие с этой формулой».
RT на русском 06:24
Хоккей
Хоккеиста рязанской молодежки попытались избить после матча
RZN.info вчера в 11:37
Общество
В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк рассказала об улучшении состояния актрисы
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова рассказала близким друзьям актрисы о ее состоянии.
ФАН 00:21
Футбол
Хабиб выложил фото с легендами футбола
Sportmail.ru 07:00
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Футбол
РФС подписал партнерское соглашение с «Почтой России»
Российский футбольный союз (РФС) подписал партнерское соглашение с "Почтой России" до 31 декабря 2020 года.
ТАСС 12:00
Политика
Путин потребовал устранить ошибки в организации импортозамещения
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе планирования программы по импортозамещению были допущены очевидные ошибки, в связи с чем в 2018 году пришлось сдвинуть сроки выполнения нескольких заданий гособоронзаказа.
RT на русском 11:31
Политика
Трамп раскритиковал главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
RT на русском вчера в 16:14
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Наука
Берсерки объелись белены перед боем
Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.
N+1 08:41
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Футбол
Динамо (Киев) — Мальме 0:0 (1-й тайм)
Матч 1 тура групповой стадии Лиги Европы Динамо Киев – Мальме состоится в четверг 19 сентября в 19:55 (МСК) на стадионе Олимпийский.
Букмекеры.рф 09:48
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 10:03
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена: трилогии Arkham и LEGO
Batman: Arkham Asylum Batman: Arkham City Batman: Arkham Knight LEGO Batman: The Video Game LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO Batman 3: Beyond Gotham На следующей неделе, с 26 сентября, игроков ждут два бесплатных проекта: Everything — «интерактивный симулятор всего на свете» Metro 2033: Redux — первая часть игровой трилогии по «Метро».
Игромания.ру 11:20
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10