Россияне стали реже приобретать средства для похудения
С июня аналитики продолжают фиксировать падение продаж в среднем на 3,5 процента. Всего с начала года в России было продано около 4,8 миллиона упаковок средств для похудения общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей. Средняя цена одной пачки лекарства для похудения составила 908 рублей.В источнике
С чего всё началось
В России снизились продажи средств для похудения
Пик спада пришёлся на период с 11 по 17 мая — продажи сократились на 15%. С июня по начало июля аналитики продолжают фиксировать снижение продаж в среднем на 3,5%. Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
RT на русскомвчера в 00:00
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