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ФедералПресс
ФедералПресс

Россияне стали реже приобретать средства для похудения

С июня аналитики продолжают фиксировать падение продаж в среднем на 3,5 процента. Всего с начала года в России было продано около 4,8 миллиона упаковок средств для похудения общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей. Средняя цена одной пачки лекарства для похудения составила 908 рублей.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

Пик спада пришёлся на период с 11 по 17 мая — продажи сократились на 15%. С июня по начало июля аналитики продолжают фиксировать снижение продаж в среднем на 3,5%. Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
RT на русскомвчера в 00:00
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News.ru

В России упали продажи средств для похудения

News.ruвчера в 03:18
Газета.Ru

В России упали продажи средств для похудения

Газета.Ruвчера в 01:14
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русскомвчера в 00:00
Life.ru

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ruвчера в 00:28
Общественная служба новостей

В России снизились продажи средств для похудения

Общественная служба новостейвчера в 00:26
Вечерняя Москва

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москвавчера в 00:04
REGNUM

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUMвчера в 00:55
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

В Росгвардии прокомментировали инцидент с дракой в парке Горького бывших десантников с бойцами ОМОН, сообщает «РИА Новости» 2 августа со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Известиявчера в 15:37
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Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) оштрафовало «Газпром» на 213 млн злотых, что эквивалентно €50 млн, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
РБК02:43
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«Вектор» начнёт массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре

Новосибирский центр вирусологии и иммунологии «Вектор» планирует начать массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре, об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
АиФ Новосибирск23:03
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В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

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RT на русском02:42
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Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok

Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости20:05
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