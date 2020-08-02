Россияне стали реже приобретать средства для похудения

Политика Сегодня 10

С июня аналитики продолжают фиксировать падение продаж в среднем на 3,5 процента. Всего с начала года в России было продано около 4,8 миллиона упаковок средств для похудения общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей. Средняя цена одной пачки лекарства для похудения составила 908 рублей.