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ФедералПресс
ФедералПресс

Россияне стали реже приобретать средства для похудения

С июня аналитики продолжают фиксировать падение продаж в среднем на 3,5 процента. Всего с начала года в России было продано около 4,8 миллиона упаковок средств для похудения общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей. Средняя цена одной пачки лекарства для похудения составила 908 рублей.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

Пик спада пришёлся на период с 11 по 17 мая — продажи сократились на 15%. С июня по начало июля аналитики продолжают фиксировать снижение продаж в среднем на 3,5%. Всего с начала года в России было продано 4,8 млн упаковок средств для похудения на общую сумму около 3,9 млрд рублей.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
News.ru

В России упали продажи средств для похудения

News.ru03:18
Газета.Ru

В России упали продажи средств для похудения

Газета.Ru01:14
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русском00:00
Lenta.ru

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Lenta.ru00:48
Life.ru

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ru00:28
Вечерняя Москва

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москва00:04
REGNUM

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUM00:55

Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии

Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Прилепин увидел интерес Китая в задержании россиян в Белоруссии
Взгляд.ру08:03
27

Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газета04:46
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Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru09:26
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Медведчук с супругой отправился в Крым

По данным источника, отправившихся на полуостров Медведчука и Марченко сопровождали три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все — граждане Украины.
ФАН10:56

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета09:57
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Турчинов предложил возбудить против Зеленского уголовное дело

Президент Украины Владимир Зеленский несет такую же ответственность за сохранение российской "оккупации" в Крыму, как и предыдущее руководство страны, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.
Газета.Ru10:23
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«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре

Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета05:41
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