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ФедералПресс
ФедералПресс

Россияне стали реже приобретать средства для похудения

С июня аналитики продолжают фиксировать падение продаж в среднем на 3,5 процента. Всего с начала года в России было продано около 4,8 миллиона упаковок средств для похудения общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей. Средняя цена одной пачки лекарства для похудения составила 908 рублей.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.
RT на русском00:00
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News.ru

В России упали продажи средств для похудения

News.ru03:18
Газета.Ru

В России упали продажи средств для похудения

Газета.Ru01:14
Вечерняя Москва

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москва00:04
Lenta.ru

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Lenta.ru00:48
Life.ru

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ru00:28
REGNUM

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUM00:55
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русском00:00

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Газета.Ru10:23
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