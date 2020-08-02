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ФедералПресс
ФедералПресс

Россияне стали реже приобретать средства для похудения

С июня аналитики продолжают фиксировать падение продаж в среднем на 3,5 процента. Всего с начала года в России было продано около 4,8 миллиона упаковок средств для похудения общей стоимостью около 3,9 миллиарда рублей. Средняя цена одной пачки лекарства для похудения составила 908 рублей.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

Результаты анализа есть в распоряжении RT. Так, в апреле популярность средств для похудения по сравнению с тем же периодом прошлого года начала планомерно снижаться. В среднем за апрель падение продаж составило около 7%, в мае спрос стал меньше уже на 12%.
RT на русскомвчера в 00:00
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News.ru

В России упали продажи средств для похудения

News.ruвчера в 03:18
Газета.Ru

В России упали продажи средств для похудения

Газета.Ruвчера в 01:14
RT на русском

В России снизились продажи средств для похудения

RT на русскомвчера в 00:00
Lenta.ru

Россияне стали реже покупать средства для похудения

Lenta.ruвчера в 00:48
Life.ru

Россияне стали покупать меньше средств для похудения

Life.ruвчера в 00:28
Вечерняя Москва

Продажи средств для похудения снизились в России

Вечерняя Москвавчера в 00:04
REGNUM

В РФ упали продажи средств для похудения — СМИ

REGNUMвчера в 00:55

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Известиявчера в 15:37
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РБКвчера в 12:58
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