Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

По данным НБКИ, чаще всего россияне досрочно выплачивают автокредиты. За десять месяцев 30,1% таких ссуд были закрыты раньше срока, однако это на 4,9 п. п. меньше показателя прошлого года. Также реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты (24,4%, -3,2 п. п.).
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
РБКвчера в 05:01

Подробнее о событии

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК10:05

Россияне стали реже погашать кредиты досрочно

URA.Ruвчера в 07:49

Россияне в 2019 году реже гасили кредиты, чем за последние 6 лет

Московский Комсомолец Читавчера в 09:36

Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

Ведомостивчера в 12:02

Россияне стали реже отдавать долги досрочно

Lenta.ruвчера в 06:57

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

News.ruвчера в 06:57

Жители России стали реже гасить кредиты досрочно

Говорит Москвавчера в 05:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика

В Керчи начали буксировку украинских кораблей

РИА Новости 10:31
Футбол

Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору

Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
ProstoProSport 08:04
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали все входы в грузинский парламент

РБК 12:22
Политика

В Польше посоветовали Украине, как забрать Крым

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью украинским СМИ сказал, что поможет Киеву восстановить контроль над Донбассом и забрать у России Крым.
Взгляд.ру 12:35
Здоровье

Названы самые полезные продукты для суставов

Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Известия вчера в 23:58
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

Знакомые историка-расчленителя рассказали о его дебошах

Знакомый с историком более 30 лет Дмитрий Матлин рассказал, что Соколов часто неадекватно вел себя под воздействием алкоголя.
Lenta.ru 09:32
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Шоу-бизнес

Неловкий момент: Друг МакSим показал настоящее лицо певицы

Певица МакSим в последнее время не радует своих поклонников.
Bimru.ru 02:35
Технологии

Хакер взломал сеть Wi-fi в Сапсане за 20 минут по пути из Петербурга

Пользователь «Хабра» keklick1337 написал, как взломал wi-fi поезда «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву и получил доступ к данным всех пользователей.
МР7.ру 12:13
ЖКХ

Правительство Украины сняло ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины сняло ограничение на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Известия вчера в 15:57
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
Газета.Ru 11:42
Политика

Выборы в Белоруссии состоялись в 109 из 110 избирательных округов

РИА Новости 11:23
Политика

Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года

"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Газета.Ru 06:40
Здоровье

Врачи-урологи рассказали о способах лечения рака простаты

Ведущие врачи-урологи России в ходе телеконференции «Современные тенденции хирургического лечения новообразований предстательной железы» на площадках группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» обсудили методы диагностики и лечения рака простаты.
Известия вчера в 10:46
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Хоккей

«Витязь» проиграл «Торпедо», пропустив пять шайб за шесть минут

«Витязь» по ходу игры выигрывал со счетом 2:0, но затем пропустил шесть шайб подряд, при этом пять из них в течение шести минут.
Sport24.ru 11:56
Гаджеты

В Китае назвали лучший смартфон 2019 года

Китайский мобильный оператор Chine Mobile назвал лучший смартфон уходящего года.
Слово и Дело 08:30
Экономика

В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Вести.Ru 15 ноября в 17:55
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

Стерлеград вчера в 22:00
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Политика

У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство

Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Life.ru 08:52
Происшествия

Полиция Гонконга пригрозила протестующим применением боевых патронов

Полиция Гонконга может начать применять боевые патроны против протестующих. Об этом 17 ноября сообщила местная телерадиокомпания RTHK.
Известия 12:21
Политика

Российские калмыки начали съезжаться на протест против бывшего главы ДНР

Lenta.ru 12:06
Общество

Вильфанд предупредил о «необычно высоком» давлении в Москве

Ранее синоптики рассказали о дате начала климатической зимы в Москве.
RT на русском 07:29
Экономика

Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
RT на русском 14 ноября в 13:36
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное