Экономика
ВедомостиРоссияне стали реже выплачивать кредиты досрочно
По данным НБКИ, чаще всего россияне досрочно выплачивают автокредиты. За десять месяцев 30,1% таких ссуд были закрыты раньше срока, однако это на 4,9 п. п. меньше показателя прошлого года. Также реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты (24,4%, -3,2 п. п.).
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с чего всё началось
В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).РБК16 ноября в 05:01
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