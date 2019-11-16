В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).

с чего всё началось

По данным НБКИ, чаще всего россияне досрочно выплачивают автокредиты. За десять месяцев 30,1% таких ссуд были закрыты раньше срока, однако это на 4,9 п. п. меньше показателя прошлого года. Также реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты (24,4%, -3,2 п. п.).

Здоровье Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции Американские специалисты с нескрываемой тревогой рассказали общественности о старте глобальной мировой эпидемии суперинфекций.

Общество Скончался экономист Никита Исаев Директор Института актуальной экономики Никита Исаев скончался в возрасте 41 года.

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Футбол Игнашевич прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Армавиром» Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал о причинах поражения в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ против «Армавира» (1:2). — Обидное поражение, поздравляю «Армавир», город, команду, — цитирует Игнашевича официальный сайт «Торпедо».

Общество Климатическая зима придет в Москву 21 ноября Климатическая зима придет в Москву 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Политика В Керчи начали буксировку украинских кораблей Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.

Армия и оружие В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.

Общество Знакомый историка-расчленителя рассказал о его дебошах Коллега преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей сожительницы-аспирантки, рассказал, что у историка были проблемы с алкоголем.

Политика Лукашенко назвал грубейшей ошибкой Польши отказ приглашать Путина Руководство Польши поступило неправильно, решив не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.