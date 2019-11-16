Экономика

ВедомостиВедомостиРоссияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

По данным НБКИ, чаще всего россияне досрочно выплачивают автокредиты. За десять месяцев 30,1% таких ссуд были закрыты раньше срока, однако это на 4,9 п. п. меньше показателя прошлого года. Также реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты (24,4%, -3,2 п. п.).
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).
РБК05:01

Подробнее о событии

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

РБК05:01

Россияне стали реже отдавать долги досрочно

Lenta.ru06:57

Жители России стали реже гасить кредиты досрочно

Говорит Москва05:54

Россияне стали реже погашать кредиты досрочно

URA.Ru07:49

Россияне стали реже гасить кредиты досрочно

News.ru06:57

Россияне стали реже выплачивать кредиты досрочно

Ведомости12:02

Россияне стали реже досрочно отдавать долги по кредитам

ФедералПресс07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Кино

Кристиан Бэйл рассказал о съемках фильма «Ford против Ferrari»

Piter.tv вчера в 11:58
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолёта А321 «Уральских авиалиний» рассказал, почему перестал представляться пассажирам переда полетом.
Мой Брянск 14 ноября в 23:51
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова перенесла 298-ю операцию

Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала своим поклонникам, что недавно она перенесла 298-ю операцию на горле.
News.ru 13:52
Наука

Ученые нашли самое мертвое место на Земле

Ученые нашли на Земле место, где полностью отсутствует биологическая жизнь из-за суровости природных условий.
ТАСС Наука вчера в 06:15
Экономика

В Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов назвал пять приоритетов работы на четыре года — реформа рынка труда, антимонопольная политика, экспорт, инвестиции и агросектор.
RT на русском 15:46
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Политика

Опубликовано фото Путина в окружении спецназа

URA.Ru 15:39
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

РБК 05:50
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Фигурное катание

Как Трусова выиграла этап Гран-при в Москве и вышла в финал

"Хочу посоревноваться с мужчинами" Александра Трусова предсказуемо выиграла два этапа Гран-при из двух возможных и без нервов пробилась в финал Гран-при.
Газета.Ru 15:57
Футбол

Сборная России уступила Бельгии со счетом 1:4

Сборная России по футболу 16 ноября уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 13:58
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК вчера в 10:23
Музыка

Аксюта ответил на слухи об участии Бузовой в «Евровидении»

REGNUM 10:13
Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Ридус 14 ноября в 05:10
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru 16:03
Армия и оружие

Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Индия провела пуск ракеты среднего радиуса действия «Агни-2», которая способна нести ядерный заряд, сообщили в стратегическом командовании страны.
Московский Комсомолец 10:38
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Политика

США ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:00
Армия и оружие

Израильские истребители F35 отработали «уход» от российских С-400

РБК 19:03
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва вчера в 02:30
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика

Осужденный за шпионаж в России Берг вернулся в Норвегию

Гражданин Норвегии Фруде Берг, который был осужден в России за шпионаж, вернулся на родину.
Газета.Ru 17:50
Футбол

Adidas прокомментировала проблему с новой формой сборной России

Компания Adidas, которая является изготовителем экипировки для российской команды по футболу, отметила, что займется решением проблемы с новой формой сборной.
Discover24 14 ноября в 04:07
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное