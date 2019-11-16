В 2019 году доля досрочно погашенных кредитов в общем объеме закрытых ссуд оказалась самой низкой как минимум за шесть лет, следует из данных, которые РБК предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ, консолидирует информацию о кредитах более 98 млн заемщиков).

с чего всё началось

По данным НБКИ, чаще всего россияне досрочно выплачивают автокредиты. За десять месяцев 30,1% таких ссуд были закрыты раньше срока, однако это на 4,9 п. п. меньше показателя прошлого года. Также реже стали досрочно погашаться необеспеченные кредиты (24,4%, -3,2 п. п.).

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