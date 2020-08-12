Россияне стали скупать больше недвижимости на Кипре
По данным Кипрской ассоциации застройщиков (Cyprus Land and Building Developers Association – LBDA), за последние несколько недель интерес к недвижимости в стране заметно вырос со стороны иностранных инвесторов, из которых 40% россиян.В источнике
С чего всё началось
Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре
Средняя сумма аналогичных сделок в 2018 году была около € 400 тыс. По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС.
ТАССвчера в 09:34
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