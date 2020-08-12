Россияне стали скупать больше недвижимости на Кипре

По данным Кипрской ассоциации застройщиков (Cyprus Land and Building Developers Association – LBDA), за последние несколько недель интерес к недвижимости в стране заметно вырос со стороны иностранных инвесторов, из которых 40% россиян.