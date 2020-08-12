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VSE42.RU
VSE42.RU

Россияне стали скупать больше недвижимости на Кипре

По данным Кипрской ассоциации застройщиков (Cyprus Land and Building Developers Association – LBDA), за последние несколько недель интерес к недвижимости в стране заметно вырос со стороны иностранных инвесторов, из которых 40% россиян.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

Средняя сумма аналогичных сделок в 2018 году была около € 400 тыс. По итогам 2019 года Россия стала лидером по числу сделок купли-продажи на Кипре среди стран, не входящих в ЕС.
ТАССвчера в 09:34
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VSE42.RU

Россияне стали скупать больше недвижимости на Кипре

VSE42.RU06:56
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Россияне стали чаще покупать жилье на повысившем налоги Кипре

Lenta.ru05:50
Коммерсантъ

Россияне стали чаще интересоваться недвижимостью на Кипре

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У россиян вырос интерес к недвижимости на Кипре

News.ruвчера в 10:24
ТАСС

Застройщики рассказали, что россияне стали покупать больше недвижимости на Кипре

ТАССвчера в 09:34
Коммерсантъ FM

Россияне присматривают виды на Кипре

Коммерсантъ FM05:02

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБК06:56
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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