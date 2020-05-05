Общество

News.ruNews.ruРоссияне стали тратить больше денег

В период с 27 апреля по 3 мая расходы людей выросли на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей. При сравнении с показателями прошлого года самый большой рост зафиксирован в категориях «Универсальные магазины» (71,2%) и «Бытовая электроника» (26,2%), передаёт ТАСС.
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Сбербанк рассказал о росте потребительской активности россиян

Lenta.ru12:23

Расходы россиян на товары и услуги в апреле предварительно упали на 17,2%

Finam.Ru07:22

Россияне на прошедшей неделе увеличили расходы на 5,3%

Коммерсантъ11:07

Россияне стали тратить больше денег

News.ru10:31

Россияне постепенно наращивают траты после месяца карантина

ТАСС10:17

Коронавирус побудил россиян массово скупать бытовую технику

АБН07:28

Расходы россиян на прошлой неделе выросли, транзакции переходят в онлайн

Газета.Ru12:02
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Политика

Сенат Польши может отклонить закон о дистанционных выборах

Варшава, 5 мая 2020, 15:35 — REGNUM Если депутаты Сейма (нижней палаты парламента) Польши от партий, союзных правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), проголосуют против закона о дистанционном (по почте) голосовании на президентских выборах, им придётся покинуть парламентский клуб ПиС и коалицию Объединённых правых.
REGNUM 08:35
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
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Энергетика

Нефть WTI поднялась до $25 за баррель

Диапазон сессии Brent составляет $27,77 — $31,44 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подорожали на $4,66 (22,85%), до $25,05 за баррель.
REGNUM 16:50
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Общество

В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке

Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
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Происшествия

Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,7K
Общество

В Липецкой области вводится масочный режим

Игорь Артамонов поддержал предложение о введении в регионе масочного режима.
Добринские вести 10:13
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Наука

Ученые создали штамм коронавируса, поражающий мышей

RuNews24.ru 01:34
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Хоккей

«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Lenta.ru 11:38
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Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости 03:22
1,2K
Наука

Бактерии кишечника могут улучшать память

После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
1,8K
Здоровье

На Украине объявили о клинических испытаниях лекарства от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, разрешающий начать клинические испытания отечественного препарата для лечения коронавирусной инфекции.
Профиль 16:51
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Игры

Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая

Cyber.sports.ru 13:48
1
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Авто

Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5

32CARS.ru 12:35
Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости 12:57
Шоу-бизнес

Бабкина впервые появилась в телеэфире после выздоровления

Газета.Ru 13:14
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
1
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
701
Общество

Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ

Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек.
Вести.Ru вчера в 15:32
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Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
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Музыка

Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров

Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
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Армия и оружие

Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе

Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Общество

Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы

RT на русском 06:58
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Общество

Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса

Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
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Происшествия

Погоня медведя за купающимся в Тихом океане лосем попала на видео

Вести.Ru 09:46
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55
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