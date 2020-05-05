Общество
News.ruРоссияне стали тратить больше денег
В период с 27 апреля по 3 мая расходы людей выросли на 5,3% по сравнению с предыдущей неделей. При сравнении с показателями прошлого года самый большой рост зафиксирован в категориях «Универсальные магазины» (71,2%) и «Бытовая электроника» (26,2%), передаёт ТАСС.
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Политика
Сенат Польши может отклонить закон о дистанционных выборах
Варшава, 5 мая 2020, 15:35 — REGNUM Если депутаты Сейма (нижней палаты парламента) Польши от партий, союзных правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС), проголосуют против закона о дистанционном (по почте) голосовании на президентских выборах, им придётся покинуть парламентский клуб ПиС и коалицию Объединённых правых.
REGNUM 08:35
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Энергетика
Нефть WTI поднялась до $25 за баррель
Диапазон сессии Brent составляет $27,77 — $31,44 за баррель. Июньские фьючерсы WTI подорожали на $4,66 (22,85%), до $25,05 за баррель.
REGNUM 16:50
Общество
В Петербурге демонтируют «символ самоизоляции» в Пискаревском парке
Металлическую конструкцию в Пискаревском парке Санкт-Петербурга, которую жители назвали символом самоизоляции, демонтируют в ближайшее время, так как его установка была сделана незаконно, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.
РИА Новости 16:26
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
В Липецкой области вводится масочный режим
Игорь Артамонов поддержал предложение о введении в регионе масочного режима.
Добринские вести 10:13
Наука
Ученые создали штамм коронавируса, поражающий мышей
RuNews24.ru 01:34
Наука
Бактерии кишечника могут улучшать память
После грызунам предстояло пройти тест на память в специальном лабиринте. Мыши, которые с кормом съели бактерии показали лучшие результаты.
Деловое.ТВ 10:20
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью
Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
Здоровье
На Украине объявили о клинических испытаниях лекарства от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, разрешающий начать клинические испытания отечественного препарата для лечения коронавирусной инфекции.
Профиль 16:51
Игры
Halo 2: Anniversary выйдет на PC 12 мая
Cyber.sports.ru 13:48
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Авто
Компания Mazda назвала преемника кроссовера Mazda CX-5
32CARS.ru 12:35
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости 12:57
Происшествия
В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб
Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
Кино
Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев
Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 военных Минобороны РФ
Количество заразившихся коронавирусом в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180 человек.
Вести.Ru вчера в 15:32
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Музыка
Еще один клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров
Санкт-Петербург, 4 мая 2020, 09:26 — REGNUM Более 100 млн просмотров на портале YouTube набрал уже четвертый ролик российской группы Little Big.
REGNUM вчера в 02:26
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец вчера в 16:29
Общество
Отца Нурмагомедова перевезли в одну из больниц Москвы
RT на русском 06:58
Общество
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Берлин, 5 мая 2020, 14:20 — REGNUM Специалисты из Германии считают, что им придётся столкнуться со второй и третьей волнами распространения нового коронавируса.
REGNUM 07:20
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ 15:55