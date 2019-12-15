Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали тратить на смартфоны больше денег

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м. Кроме того, средняя стоимость гаджетов в этом году в России выросла на пять процентов и составляет 16-17 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ретейлеров электроники.
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Ретейлеры рассказали, какие смартфоны покупают россияне

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на пять процентов по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ретейлеры электроники.
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Ретейлеры сообщили о росте спроса россиян на дорогие смартфоны

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Ритейлеры: Россияне начали покупать более дорогие смартфоны

Российская газетавчера в 22:46

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Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

Коммерсантъвчера в 21:51

Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов

RT на русскомвчера в 21:21

Ритейлеры рассказали о смещении спроса в пользу более дорогих смартфонов

Известиявчера в 20:18
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Экономика

Средства от приватизации госкомпаний направят на их развитие

Правительство рассмотрит идею направить средства от приватизации компаний на их инвестиционные программы, сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
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Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев

В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
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Арки Крымского моста подсветили цветами триколора

Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами, в ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
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На концерте Макса Коржа в Перми фанаты устроили потасовку с пожарными

На концерте Макса Коржа в Перми произошла потасовка между фанатами артиста и пожарными, которые тушили горящие фаеры.
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В начале декабря Украина заявила о завершении отвода сил вблизи села Петровское.
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Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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В Совфеде оценили заявление японских коммунистов по Курилам

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Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
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Фигурное катание

Плющенко усомнился в тренерском таланте Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко усомнился в тренерском таланте известного российского тренера Этери Тутберидзе.
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Российские гандболистки завоевали бронзу чемпионата мира

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