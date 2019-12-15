МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Средняя цена на смартфоны в России в 2019 году выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составляет 16-17 тысяч рублей, спрос россиян в уходящем году сместился в пользу более дорогих устройств, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры электроники.

с чего всё началось

Россияне в 2019 году тратили на смартфоны больше денег, чем в 2018-м. Кроме того, средняя стоимость гаджетов в этом году в России выросла на пять процентов и составляет 16-17 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ретейлеров электроники.

Россияне стали тратить на смартфоны больше денег

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