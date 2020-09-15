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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Россияне стали употреблять меньше рыбы

Россияне стали употреблять меньше рыбы и приобретать более дешевую продукцию. По данным Росстата, в период с 2015 по 2019 годы в России выросло среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции с 21,5 до 21,9 килограмма в год.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне снижают потребление рыбы, рассказали эксперты

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса в России привело к изменениям в приоритетах россиян с точки зрения спроса на рыбу: граждане переходят на минтай, при этом общее потребление рыбной продукции в стране снижается, рассказали РИА Новости эксперты рыбного рынка.
РИА Новости01:31
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Общественная служба новостей

Экономия на рыбе опасна для здоровья − врачи

Общественная служба новостей07:11
Вечерняя Москва

Пандемия заставила россиян сократить потребление рыбы

Вечерняя Москва21:14
Газета.Ru

Россияне стали употреблять меньше рыбы

Газета.Ru02:22
МИР 24

Россияне из-за пандемии стали отказываться от дорогой рыбы

МИР 2400:51
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Lenta.ru23:11
Версия-Саратов

В период пандемии россияне стали отказываться от дорогой рыбы и переходить на минтай

Версия-Саратов02:25
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какую рыбу предпочитают россияне

ПРАЙМ20:15

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
19

В ряде регионов уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 50%

"Максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста; показатели для этих возрастных групп в 1,3-2,1 раза превышают средний уровень популяционного иммунитета в регионах", - отмечает Роспотребнадзор.
Российская газета03:13
49

В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости10:13
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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