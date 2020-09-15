Мир новостей 17

Россияне стали употреблять меньше рыбы и приобретать более дешевую продукцию. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным Росстата, в период с 2015 по 2019 годы в России выросло среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции с 21,5 до 21,9 килограмма в год.