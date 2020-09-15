Россияне стали употреблять меньше рыбы
Россияне стали употреблять меньше рыбы и приобретать более дешевую продукцию. По данным Росстата, в период с 2015 по 2019 годы в России выросло среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции с 21,5 до 21,9 килограмма в год.В источнике
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Россияне снижают потребление рыбы, рассказали эксперты
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса в России привело к изменениям в приоритетах россиян с точки зрения спроса на рыбу: граждане переходят на минтай, при этом общее потребление рыбной продукции в стране снижается, рассказали РИА Новости эксперты рыбного рынка.
РИА Новости01:31
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