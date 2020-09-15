Россияне в 1,5 раза сократили расходы за границей

Абсолютное большинство расходов пришлось на 10 самых посещаемых стран, однако россияне потратили в них на 72% меньше, чем летом 2019 г. По данным исследования, в июне – августе 2020 г. россияне потратили за границей 5,7 млрд руб. – на 77% меньше по сравнению с 2019 г. В самых посещаемых странах клиенты банка израсходовали более 3,5 млрд руб. – на 79% ниже показателя прошлого года.