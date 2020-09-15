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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Россияне стали употреблять меньше рыбы

Россияне стали употреблять меньше рыбы и приобретать более дешевую продукцию. По данным Росстата, в период с 2015 по 2019 годы в России выросло среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции с 21,5 до 21,9 килограмма в год.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Россияне снижают потребление рыбы, рассказали эксперты

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса в России привело к изменениям в приоритетах россиян с точки зрения спроса на рыбу: граждане переходят на минтай, при этом общее потребление рыбной продукции в стране снижается, рассказали РИА Новости эксперты рыбного рынка.
РИА Новости01:31
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Врач рассказал, какую рыбу нельзя есть детям

Общественная служба новостей10:56
Версия-Саратов

В период пандемии россияне стали отказываться от дорогой рыбы и переходить на минтай

Версия-Саратов02:25
МИР 24

Россияне из-за пандемии стали отказываться от дорогой рыбы

МИР 2400:51
Газета.Ru

Россияне стали употреблять меньше рыбы

Газета.Ru02:22
Lenta.ru

Россияне стали есть меньше рыбы

Lenta.ru23:11
Вечерняя Москва

Пандемия заставила россиян сократить потребление рыбы

Вечерняя Москва21:14
ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какую рыбу предпочитают россияне

ПРАЙМ20:15

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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Следующая пандемия окажется смертоноснее коронавируса

Согласно отчету организации, неспособность стран учиться на своих ошибках в борьбе с коронавирусом, использовать все необходимые ресурсы и выполнять обязательства перед мировым сообществом, означает, что следующая пандемия, которая обязательно наступит, будет более смертоносной и разрушительной для экономики.
Lenta.ru11:41

В Евросоюзе предложили назвать новые санкции именем Навального

Глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права, который создается в Евросоюзе, можно было бы назвать по имени Алексея Навального, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости10:55
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Россияне в 1,5 раза сократили расходы за границей

Абсолютное большинство расходов пришлось на 10 самых посещаемых стран, однако россияне потратили в них на 72% меньше, чем летом 2019 г. По данным исследования, в июне – августе 2020 г. россияне потратили за границей 5,7 млрд руб. – на 77% меньше по сравнению с 2019 г. В самых посещаемых странах клиенты банка израсходовали более 3,5 млрд руб. – на 79% ниже показателя прошлого года.
Ведомости02:31

Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUM07:07

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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Курц заявил о разногласиях Австрии и Украины по «Северному потоку — 2»

Вена и Киев придерживаются разных позиций по проекту строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
ФАН12:05
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