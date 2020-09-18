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Россияне стали в 10 раз больше покупать крупные суммы валюты

Если в конце зимы и начале весны этого года граждане, которые скупали валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов, то в мае и июне эти объемы выросли до 310,6 миллионов и 607,2 миллионов долларов соответственно.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ruвчера в 23:59
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАССвчера в 20:13
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ruвчера в 20:43
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°вчера в 21:30
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ruвчера в 18:32
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известиявчера в 17:55

В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM00:44
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Познер увидел в санкциях против России «наказание» за речь Путина

Телеведущий Владимир Познер заявил, что считает введение санкций против России не осмысленными действиями, а «наказанием» за речь президента страны Владимира Путина в Мюнхене о непринятии однополярного мира.
Lenta.ru05:45

Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения

Как следует из указа главы республики на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана, ограничения касаются россиян, иностранцев и лиц без гражданства, не проживающих на территории муниципальных образований либо не имеющих пропусков, выданных администрациями.
Интерфакс04:51
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Трамп назвал Обаму виновным в создании Россией гиперзвукового оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие на основании информации о подобных технологиях, полученной от администрации его предшественника Барака Обамы.
Газета.Ru03:37
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
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В Екатеринбурге завершился фестиваль Ural Music Night

Плотинка Парк Маяковского Главпочтамт Памятник The Beatles Октябрьская площадь Весь вечер и ночь мы вели онлайн-трансляцию с Ural Music Night, в которой подробно рассказывали обо всем, что происходило во время фестиваля.
Екатеринбург Онлайн23:30
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