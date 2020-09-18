Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Южный Федеральный
Южный Федеральный

Россияне стали в 10 раз больше покупать крупные суммы валюты

Если в конце зимы и начале весны этого года граждане, которые скупали валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов, то в мае и июне эти объемы выросли до 310,6 миллионов и 607,2 миллионов долларов соответственно.В источнике
С чего всё началось
Известия

Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты

В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне бросились скупать иностранную валюту

URA.Ruвчера в 23:59
Телеканал 360°

Россияне резко начали закупаться иностранной валютой

Телеканал 360°вчера в 21:30
Известия

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Известиявчера в 17:55
Lenta.ru

Россияне стали чаще покупать иностранную валюту

Lenta.ruвчера в 20:43
ТАСС

«Известия»: россияне резко увеличили покупку валюты

ТАССвчера в 20:13
News.ru

Спрос россиян на иностранную валюту рекордно вырос

News.ruвчера в 18:32
Аргументы и Факты

Россияне резко увеличили покупку валюты — Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:11

Названы причины возможного ослабления рубля

К ослаблению рубля могут привести волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США и неопределенность ситуации в связи с новыми международными санкциями, считает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
Названы причины возможного ослабления рубля
Российская газета03:08
254

В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК03:37
346

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
782

«Лукойл» возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний в России

Forbes публикует ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний Россиинттрs: / / t.co / vqfGaSLpMd — ForbesRussia (@ ForbesRussia) September 17, 2020 Общая выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей.
Компания17 сентября в 03:02
127

Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Рост числа выявляемых в Москве случаев заражения коронавирусом, в первую очередь, связан с ростом количества проводимых тестов, заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС17 сентября в 11:10
38

В «Артеке» у сотрудников нашли коронавирус

У троих сотрудников международного детского центра "Артек" подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе "Артека" "ВКонтакте" 18 сентября.
REGNUMвчера в 15:02
10

Европарламент определил, когда истекает срок президентства Лукашенко

Ранее европейские депутаты поддержали введение санкций в отношении президента Белорусии, а также «лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии».
Московский Комсомолец19:01
10

В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.
RT на русском03:30
63

Антитела к коронавирусу могут передаваться ребенку с грудным молоком

Александр Горелов, который занимает должность замдиректора по науке в Центральном НИИ Роспотребнадзора сообщил, что женщины, которые вылечились от Covid-19 могут передавать антитела к нему ребенку в период грудного вскармливания.
Discover2403:38

В Пермском крае усилили масочный режим

«Росту заболеваемости способствовали несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — заявил главный санитарный врач региона Виталий Костарев.
RT на русскомвчера в 11:06
76