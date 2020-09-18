Россияне стали в 10 раз больше покупать крупные суммы валюты
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Если в конце зимы и начале весны этого года граждане, которые скупали валюту на сумму более 5 тысяч долларов, в совокупности приобрели 31,6 миллиона и 44,21 миллиона долларов, то в мае и июне эти объемы выросли до 310,6 миллионов и 607,2 миллионов долларов соответственно.В источнике
С чего всё началось
Как доллар ляжет: россияне резко увеличили покупки иностранной валюты
В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Вырос спрос на крупные суммы валюты — более $2000. Данные Центробанка, с которыми ознакомились «Известия», показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд.
Известиявчера в 17:01
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