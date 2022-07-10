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Россияне стали в два раза чаще жаловаться на отказы в продаже ОСАГО

Банк России зафиксировал двукратное увеличение числа жалоб граждан на отказ страховых компаний продать полис ОСАГО в марте, сообщают «Известия».
Экономика сегодня
В июне клиенты писали о последовательных, якобы технических ошибках на сайтах «Зетта Страхования», «Согласия», «Росгосстраха», «Альфа Страхования» и других компаний.
Известия
Там подчеркнули: если клиент предоставил все необходимые документы, страховщик не имеет права отказать в заключении договора ОСАГО.
Известия
В то же время директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник заявил, что за последний год доступность полиса снизилась.
Lenta.ru

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Россияне стали в два раза чаще жаловаться на отказы в продаже ОСАГО
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