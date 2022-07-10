Экономика сегодняРоссияне стали в два раза чаще жаловаться на отказы в продаже ОСАГОБанк России зафиксировал двукратное увеличение числа жалоб граждан на отказ страховых компаний продать полис ОСАГО в марте, сообщают «Известия».Экономика сегодняВ июне клиенты писали о последовательных, якобы технических ошибках на сайтах «Зетта Страхования», «Согласия», «Росгосстраха», «Альфа Страхования» и других компаний.ИзвестияТам подчеркнули: если клиент предоставил все необходимые документы, страховщик не имеет права отказать в заключении договора ОСАГО.ИзвестияВ то же время директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник заявил, что за последний год доступность полиса снизилась.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВFBM.ruИзвестияАктуальные НовостиГазета.RuShraibikus NewsФАНFrank MediaНовая СибирьБизнес журналПодробнее о событииРоссияне стали в два раза чаще жаловаться на отказы в продаже ОСАГОЭкономика сегодня07:15Страхи рисков: россияне массово жалуются на отказы в продаже ОСАГОИзвестия17:01Самое цитируемоеРоссияне массово жалуются на отказы в продаже ОСАГОРЕН ТВ05:49Число жалоб на отказы страховых компаний в оформлении полиса ОСАГО выросло в два разаOctagon.Media03:38Россияне пожаловались на отказы в продаже ОСАГОМосковский Комсомолец19:30«Известия»: ЦБ зафиксировал двукратный рост жалоб на отказы в продаже ОСАГО в мартеLenta.ru17:55Банк России зафиксировал рост жалоб на отказы в продаже ОСАГОФАН07:15Показать ещёОценить79Поделиться