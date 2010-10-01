Экономика
ГЛАС.RUРоссияне стали возвращать деньги на депозиты в банках
К началу июня объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 млрд. долларов. Отметим, что с января россияне стали массово снимать деньги с депозитов на фоне эпидемии коронавирусного заболевания и финансового кризиса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
РИА Новости вчера в 17:00
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Транспорт
Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса
Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
УралПолит.Ru 01:47
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
РБК вчера в 04:16
Политика
В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве
Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
URA.Ru вчера в 06:29
Политика
Мурашко оценил ход клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. Об этом в среду, 24 июня, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Известия 06:03
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:16
Политика
В Москве завершился парад Победы
В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
Наука
Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа
Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org.
Известия 22 июня в 22:45
Экономика
На Бору появится тепличный комбинат за 5 млрд рублей
Гипер НН 22 июня в 06:54
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
Общество
Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль
По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
Футбол
Десятки фанатов «Спартака» задержаны по обвинению в хулиганстве
По обвинению в хулиганстве полиция задержала уже несколько десятков человек, в том числе и несовершеннолетних.
Газета.Ru вчера в 13:15
Происшествия
В Якутске проверят инцидент с угрозой обрушения многоквартирного дома
Прокуратура Якутска проверит инцидент с угрозой обрушения каменного многоквартирного дома, из-за чего эвакуировали всех его жильцов, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
РИА Новости 05:35
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Армия и оружие
Командующий Балтфлотом поощрит участницу парада в Калининграде, потерявшую туфлю
Клопс 06:11
Общество
В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
Футбол
Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА
Газета.Ru 05:59
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском вчера в 05:37
Политика
Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Футбол
Реал Мадрид – Мальорка: прогноз Анатолия Парамонова на 24 июня 2020 года
24 июня в 23:00 по МСК Реал Мадрид принимает Мальорку на стадионе «Альфредо ди Стефано» в рамках 31-го тура Ла Лиги.
BetOn вчера в 07:14
Общество
Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
Происшествия
В Болгарии обрушился строящийся тоннель
Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Бессменный ведущий гастрономического шоу «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен покинул проект.
Курск сегодня вчера в 14:30
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Футбол
Фанат «Бернли» отказался извиняться за баннер «Жизни белых важны»
Фанат клуба "Бернли" Джейк Хеппл взял на себя ответственность за баннер со словами "Жизни белых важны", который был замечен 22 июня на матче 30 тура чемпионата Англии по футболу (АПЛ) против "Манчестер Сити".
Деловое.ТВ вчера в 09:49
Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53