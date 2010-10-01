К началу июня объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 млрд. долларов. Отметим, что с января россияне стали массово снимать деньги с депозитов на фоне эпидемии коронавирусного заболевания и финансового кризиса.

Россияне стали возвращать деньги на депозиты в банках

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