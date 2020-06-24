Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне стали возвращать валюту в банки

В течение первых четырех месяцев граждане, наоборот, забирали валюту. Наибольший отток пришелся на март, в этом месяце на фоне паники на фондовых рынках и резкого снижения ставки ФРС (тогда ряд банков просто отказались от долларовых вкладов) россияне сняли с депозитов почти пять миллиардов долларов.
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с чего всё началось
В мае, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии, граждане начали пополнять валютные вклады — объем средств на таких депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, или 0,8%, следует
 из статистики ЦБ.
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