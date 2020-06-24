Финансы
РИА НовостиРоссияне стали возвращать валюту в банки
В течение первых четырех месяцев граждане, наоборот, забирали валюту. Наибольший отток пришелся на март, в этом месяце на фоне паники на фондовых рынках и резкого снижения ставки ФРС (тогда ряд банков просто отказались от долларовых вкладов) россияне сняли с депозитов почти пять миллиардов долларов.
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