Финансы
РИА НовостиРоссияне стали возвращать валюту в банки
В течение первых четырех месяцев граждане, наоборот, забирали валюту. Наибольший отток пришелся на март, в этом месяце на фоне паники на фондовых рынках и резкого снижения ставки ФРС (тогда ряд банков просто отказались от долларовых вкладов) россияне сняли с депозитов почти пять миллиардов долларов.
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с чего всё началось
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.РБК00:00
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